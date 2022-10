FREE Adult English Classes (open to adults 18 and older)

TUESDAYS, December 6 & 13, from 6-⁠8 p.m Room 102

To register, contact Stephanie at The Literacy Council slyas@literacy-council.org.

Clase de ingles gratis para adultos

Martes, 6 & 13, de Diciembre, 6-8 p.m.

Para registrarse, póngase en contacto con Stephanie en The Literacy Council slyas@literacy-council.org.