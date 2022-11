FREE Adult English Classes

Check the schedule for class location for each class. To register, contact Stephanie at The Literacy Council - slyas@literacy-council.org.

Clase de ingles gratis para adultos

los martes, de 6:00-⁠20:00 , 7, 21 & 28 de febrero de 2023

Para registrarse, póngase en contacto con Stephanie en The Literacy Council slyas@literacy-council.org.