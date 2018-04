Sunday Open House, 4/15, from 2-4 pm

706 Windsor Drive

Hollywood

MLS #811395

$399,999

3 Bedroom / 2 Bath

Scott Butler, 205.706.5836

505 Lathrop Avenue

Edgewood

MLS #812923

$785,000

4 Bedroom / 3.5 Bath

Michael Thomason, 205.873.3094

(Open from 1-3 pm)

436 Hillwood Drive

Edgewood

MLS #806882

$325,000

2 Bedroom / 1 Bath

John Newell, 205.532.0959

To be featured, email achandler@starnespublishing.com before noon on Thursdays.