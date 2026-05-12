Patriots, Cavaliers land 15 players on 2026 Birmingham All-Metro soccer teams

Players from Homewood and John Carroll’s high school soccer teams earned spots on the 2026 Birmingham All-Metro soccer teams, as selected by area coaches. Homewood received the girls Paul Stanton Team Sportsmanship Award.

Boys

First Team

  • Amon Kaplelach, forward, 12th grade, Homewood
  • Ismael Jimenez, defender, 12th grade, John Carroll

Second Team

  • Aiden Winsler, midfielder, 11th grade, Homewood
  • Yeri Maldonado, forward, 12th grade, John Carroll
  • Walter Hungerpiller, goalkeeper, 12th grade, John Carroll

Honorable Mention

  • Andy Platt, midfielder, 11th grade, Homewood
  • Jean Hernandez, midfielder, 10th grade, Homewood
  • Eli Malki, defender, 10th grade, Homewood
  • Jeff Giffin, defender, 12th grade, Homewood
  • Adam Tullis, midfielder, 9th grade, John Carroll
  • Daniel Goh, midfielder, 10th grade, John Carroll
  • Emanuel Gonzalez, defender, 11th grade, John Carroll

Girls

Awards and Honors

Paul Stanton Team Sportsmanship Award: Homewood

First Team

  • Meagan Tucker, forward, 12th grade, Homewood

Honorable Mention

  • Kardyn Spears, midfielder, 11th grade, Homewood
  • Ryanne Ezekiel, midfielder, 12th grade, Homewood