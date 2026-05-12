Patriots, Cavaliers land 15 players on 2026 Birmingham All-Metro soccer teams

Players from Homewood and John Carroll’s high school soccer teams earned spots on the 2026 Birmingham All-Metro soccer teams, as selected by area coaches. Homewood received the girls Paul Stanton Team Sportsmanship Award.
Boys
First Team
- Amon Kaplelach, forward, 12th grade, Homewood
- Ismael Jimenez, defender, 12th grade, John Carroll
Second Team
- Aiden Winsler, midfielder, 11th grade, Homewood
- Yeri Maldonado, forward, 12th grade, John Carroll
- Walter Hungerpiller, goalkeeper, 12th grade, John Carroll
Honorable Mention
- Andy Platt, midfielder, 11th grade, Homewood
- Jean Hernandez, midfielder, 10th grade, Homewood
- Eli Malki, defender, 10th grade, Homewood
- Jeff Giffin, defender, 12th grade, Homewood
- Adam Tullis, midfielder, 9th grade, John Carroll
- Daniel Goh, midfielder, 10th grade, John Carroll
- Emanuel Gonzalez, defender, 11th grade, John Carroll
Girls
Awards and Honors
Paul Stanton Team Sportsmanship Award: Homewood
First Team
- Meagan Tucker, forward, 12th grade, Homewood
Honorable Mention
- Kardyn Spears, midfielder, 11th grade, Homewood
- Ryanne Ezekiel, midfielder, 12th grade, Homewood