This week in Patriots athletics: March 9-14

×
This week in Homewood athletics.
Here's a look at what's happening this week in Homewood High School athletics:
Monday
- Boys golf at Cross Creek Golf Course
- Boys golf at Steelwood Country Club
- 9th grade baseball vs. Tuscaloosa Co — 4:30 p.m.
- JV girls soccer at Bob Jones — 5 p.m.
- 9th grade boys soccer vs. Pelham — 5:30 p.m.
- Varsity boys soccer at Spain Park — 6 p.m.
- Varsity girls soccer at Bob Jones — 6:30 p.m.
Tuesday
- Boys golf at Steelwood Country Club
- Varsity tennis vs. Spain Park — 3:30 p.m.
- JV baseball vs. Cullman — 4:30 p.m.
- Softball vs. Pelham — 4:30 p.m.
- Varsity girls soccer at Minor — 5:30 p.m.
- Varsity baseball vs. Cullman — 6:30 p.m.
- Varsity boys soccer at Minor — 7 p.m.
Wednesday
- JV girls golf at Trussville at Silos Golf Course — 8 a.m.
- 9th grade boys soccer vs. Westminster — 5 p.m.
Thursday
- Girls golf at Cullman at Cross Creek
- Girls tennis vs. Montgomery academy — 3:30 p.m.
- JV track at Oak Mountain — 4 p.m.
- 9th grade baseball at Spain Park — 4 p.m.
- JV baseball at Helena — 4 p.m.
- JV girls soccer vs. Mountain Brook — 5 p.m.
- Softball at Ramsay — 5 p.m.
- Varsity baseball at Helena — 6:30 p.m.
- Varsity girls soccer vs. Mountain Brook — 7 p.m.
Friday
- 9th grade boys soccer - St. Patrick's Cup
- Varsity boys soccer - Island Cup
- Varsity baseball vs. Dothan — 5 p.m.
Saturday
- 9th grade boys soccer - St. Patrick's Cup
- Varsity boys soccer - Island Cup
- Track at Waldrop Stadium — 9 a.m.
- 9th grade baseball at Cullman — 11 a.m.
- JV baseball at Tuscaloosa Co — 11 a.m.
- Varsity baseball at Benjamin Russell — 1:30 p.m.
- Varsity baseball at Benjamin Russell vs. Elmore — 4 p.m.