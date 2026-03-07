This week in Patriots athletics: March 9-14

by

Homewood

Here's a look at what's happening this week in Homewood High School athletics:

Monday

  • Boys golf at Cross Creek Golf Course
  • Boys golf at Steelwood Country Club
  • 9th grade baseball vs. Tuscaloosa Co — 4:30 p.m.
  • JV girls soccer at Bob Jones — 5 p.m.
  • 9th grade boys soccer vs. Pelham — 5:30 p.m.
  • Varsity boys soccer at Spain Park — 6 p.m.
  • Varsity girls soccer at Bob Jones — 6:30 p.m.

Tuesday 

  • Boys golf at Steelwood Country Club
  • Varsity tennis vs. Spain Park — 3:30 p.m.
  • JV baseball vs. Cullman — 4:30 p.m.
  • Softball vs. Pelham — 4:30 p.m.
  • Varsity girls soccer at Minor — 5:30 p.m.
  • Varsity baseball vs. Cullman — 6:30 p.m.
  • Varsity boys soccer at Minor — 7 p.m.

Wednesday

  • JV girls golf at Trussville at Silos Golf Course — 8 a.m.
  • 9th grade boys soccer vs. Westminster — 5 p.m.

Thursday

  • Girls golf at Cullman at Cross Creek
  • Girls tennis vs. Montgomery academy — 3:30 p.m.
  • JV track at Oak Mountain — 4 p.m.
  • 9th grade baseball at Spain Park — 4 p.m.
  • JV baseball at Helena — 4 p.m.
  • JV girls soccer vs. Mountain Brook — 5 p.m.
  • Softball at Ramsay — 5 p.m.
  • Varsity baseball at Helena — 6:30 p.m.
  • Varsity girls soccer vs. Mountain Brook — 7 p.m.

Friday

  • 9th grade boys soccer - St. Patrick's Cup
  • Varsity boys soccer - Island Cup
  • Varsity baseball vs. Dothan — 5 p.m.

Saturday

  • 9th grade boys soccer - St. Patrick's Cup
  • Varsity boys soccer - Island Cup
  • Track at Waldrop Stadium — 9 a.m.
  • 9th grade baseball at Cullman — 11 a.m.
  • JV baseball at Tuscaloosa Co — 11 a.m.
  • Varsity baseball at Benjamin Russell — 1:30 p.m.
  • Varsity baseball at Benjamin Russell vs. Elmore — 4 p.m.