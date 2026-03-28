This week in Patriots athletics: March 30-April 4

Here's a look at what's happening this week in Homewood High School athletics:
Monday
- Girls golf at Vestavia at Highland Park
Tuesday
- Girls golf at Vestavia at Highland Park
- 9th grade baseball vs. Mountain Brook — 4:30 p.m.
- JV boys soccer vs. Vestavia — 5 p.m.
- Softball at Minor — 5 p.m.
- JV baseball vs. Mountain Brook — 6:30 p.m.
- Varsity boys soccer vs. Vestavia — 7 p.m.
Wednesday
- JV tennis at Jasper — 3 p.m.
- Varsity baseball vs. Jackson Olin at Rickwood Field — 4 p.m.
- Track meet — 4 p.m.
- 9th grade boys soccer at Pelham — 5:30 p.m.
Thursday
- Boys golf at Terrapin Hills Golf Course
- Varsity tennis at Mountain Brook — 3:30 p.m.
- JV track at Briarwood — 4 p.m.
- 9th grade baseball at Mountain Brook — 4:30 p.m.
- JV boys soccer vs. Boaz — 5 p.m.
- JV girls soccer at Trussville — 5 p.m.
- JV baseball vs. Hewitt — 5 p.m.
- Softball vs. Briarwood — 5 p.m.
- Varsity boys soccer vs. Boaz — 7 p.m.
- Varsity girls soccer at Trussville — 7 p.m.
Friday
- 9th grade boys soccer vs. Hoover — 5 p.m.
- JV boys soccer vs. Hoover — 7 p.m.
Saturday
- Varsity track at Scottsboro
- JV baseball at Hewitt — 11 a.m.
- 9th grade baseball at Vestavia — noon
- Varsity baseball vs. Hazel Green at Bob Jones — 1:30 p.m.
- Varsity baseball at Bob Jones — 4 p.m.