This week in Patriots athletics: Jan. 4-10

×
This week in Homewood athletics.
Here's a look at what's happening this week in Homewood High School athletics:
Tuesday
- JV indoor track at Crossplex — 4 p.m.
- JV boys basketball at Minor — 4:30 p.m.
- JV girls basketball at Minor — 4:30 p.m.
- Varsity girls basketball at Minor — 6 p.m.
- Varsity boys basketball at Minor — 7:30 p.m.
Wednesday
- Varsity indoor track at Crossplex — 4 p.m.
Thursday
- Bowling vs. Mortimer Jordan at Vestavia Lanes — 3:45 p.m.
- JV wrestling at Mountain Brook — 5 p.m.
- 9th grade boys basketball vs. Pell City — 6 p.m.
Friday
- Wrestling at Pelham Civic Center — noon
- JV boys basketball vs. Parker — 4:30 p.m.
- JV girls basketball vs. Parker — 4:30 p.m.
- Varsity girls basketball vs. Parker — 6 p.m.
- Varsity boys basketball vs. Parker — 7:30 p.m.