This week in Patriots athletics: Jan. 4-10

Here's a look at what's happening this week in Homewood High School athletics:

Tuesday

  • JV indoor track at Crossplex — 4 p.m.
  • JV boys basketball at Minor — 4:30 p.m.
  • JV girls basketball at Minor — 4:30 p.m.
  • Varsity girls basketball at Minor — 6 p.m.
  • Varsity boys basketball at Minor — 7:30 p.m.

Wednesday

  • Varsity indoor track at Crossplex — 4 p.m.

Thursday

  • Bowling vs. Mortimer Jordan at Vestavia Lanes — 3:45 p.m.
  • JV wrestling at Mountain Brook — 5 p.m.
  • 9th grade boys basketball vs. Pell City — 6 p.m.

Friday

  • Wrestling at Pelham Civic Center — noon
  • JV boys basketball vs. Parker — 4:30 p.m.
  • JV girls basketball vs. Parker — 4:30 p.m.
  • Varsity girls basketball vs. Parker — 6 p.m.
  • Varsity boys basketball vs. Parker — 7:30 p.m.