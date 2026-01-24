This week in Patriots athletics: Jan. 26-31

×
This week in Homewood athletics.
Here's a look at what's happening this week in Homewood High School athletics:
Monday
- 9th grade boys basketball at Hartselle — 4:15 p.m.
- JV girls basketball vs. Briarwood — 4:30 p.m.
- JV boys basketball at Hartselle — 5:30 p.m.
- Varsity girls basketball vs. Briarwood — 6 p.m.
- Varsity boys basketball at Hartselle — 7 p.m.
Tuesday
- Wrestling vs. Ben — 5 p.m.
Wednesday
- 9th grade boys basketball at Mountain Brook
- JV boys basketball at Mountain Brook
Thursday
- 9th grade boys basketball at Calera — 3:30 p.m.
- JV girls basketball at Calera — 4:30 p.m.
- Varsity boys basketball at Hayden — 5:30 p.m.
- Varsity girls basketball at Hayden — 5:30 p.m.
Friday
- Tennis at Pelham
- Competition Cheer at Orlando, FL
- Varsity indoor track state championship at Crossplex — 8 a.m.
- Varsity girls basketball vs. Winterboro — 5:30 p.m.
- Varsity boys basketball vs. Winterboro — 7 p.m.
Saturday
- Tennis at Pelham
- Competition Cheer at Orlando, FL
- 9th grade boys basketball at Mountain Brook
- Wrestling at Hoover