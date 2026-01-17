This week in Patriots athletics: Jan. 19-24

×
This week in Homewood athletics.
Here's a look at what's happening this week in Homewood High School athletics:
Monday
- Varsity boys basketball vs. Benjamin Russell at Midfield HS — 1:30 p.m.
- Varsity indoor track at Crossplex — 2 p.m.
Tuesday
- Wrestling at Jasper — 5 p.m.
- Varsity girls basketball at Jackson Olin — 6 p.m.
- Varsity boys basketball at Jackson Olin — 7:30 p.m.
Wednesday
- JV indoor track at Crossplex — 4 p.m.
Friday
- Varsity indoor track at Crossplex
- Wrestling State Finals at Crossplex
- JV boys basketball at Parker — 4:30 p.m.
- Varsity girls basketball at Parker — 6 p.m.
- Varsity boys basketball at Parker — 7:30 p.m.
Saturday
- JV wrestling at Spain Park