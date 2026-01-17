This week in Patriots athletics: Jan. 19-24

by

Here's a look at what's happening this week in Homewood High School athletics:

Monday

  • Varsity boys basketball vs. Benjamin Russell at Midfield HS — 1:30 p.m.
  • Varsity indoor track at Crossplex — 2 p.m.

Tuesday

  • Wrestling at Jasper — 5 p.m.
  • Varsity girls basketball at Jackson Olin — 6 p.m.
  • Varsity boys basketball at Jackson Olin — 7:30 p.m.

Wednesday

  • JV indoor track at Crossplex — 4 p.m.

Friday

  • Varsity indoor track at Crossplex
  • Wrestling State Finals at Crossplex
  • JV boys basketball at Parker — 4:30 p.m.
  • Varsity girls basketball at Parker — 6 p.m.
  • Varsity boys basketball at Parker — 7:30 p.m.

Saturday

  • JV wrestling at Spain Park