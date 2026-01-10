This week in Patriots athletics: Jan. 11-17

by

Here's a look at what's happening this week in Homewood High School athletics:

Tuesday

  • JV boys basketball at Jackson Olin — 4:30 p.m.
  • JV girls basketball at Jackson Olin — 4:30 p.m.
  • Varsity girls basketball at Jackson Olin — 6 p.m.
  • Varsity boys basketball at Jackson Olin — 7:30 p.m.

Wednesday

  • JV indoor track at Crossplex — 4 p.m.

Thursday

  • 9th grade boys basketball at Pell City — 6 p.m.

Friday

  • Wrestling at Quarter Finals (TBD)
  • JV boys basketball vs. Parker — 4:30 p.m.
  • Varsity girls basketball vs. Minor — 6 p.m.
  • Varsity boys basketball vs. Minor — 7:30 p.m.

Saturday

  • JV wrestling at Pelham
  • Wrestling at Grissom