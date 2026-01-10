This week in Patriots athletics: Jan. 11-17

×
This week in Homewood athletics.
Here's a look at what's happening this week in Homewood High School athletics:
Tuesday
- JV boys basketball at Jackson Olin — 4:30 p.m.
- JV girls basketball at Jackson Olin — 4:30 p.m.
- Varsity girls basketball at Jackson Olin — 6 p.m.
- Varsity boys basketball at Jackson Olin — 7:30 p.m.
Wednesday
- JV indoor track at Crossplex — 4 p.m.
Thursday
- 9th grade boys basketball at Pell City — 6 p.m.
Friday
- Wrestling at Quarter Finals (TBD)
- JV boys basketball vs. Parker — 4:30 p.m.
- Varsity girls basketball vs. Minor — 6 p.m.
- Varsity boys basketball vs. Minor — 7:30 p.m.
Saturday
- JV wrestling at Pelham
- Wrestling at Grissom