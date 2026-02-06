This week in Patriots athletics: Feb. 9-14

×
This week in Homewood athletics.
Here's a look at what's happening this week in Homewood High School athletics:
Tuesday
- 9th grade boys soccer at Oak Mountain — 4 p.m.
- JV boys soccer at Oak Mountain — 5:30 p.m.
- JV girls soccer vs. Gardendale — 5:30 p.m.
- Varsity boys basketball (AREA) vs. TBD — 6 p.m.
- Varsity girls soccer vs. Gardendale — 7 p.m.
- Varsity boys soccer at Pelham — 7:30 p.m.
Wednesday
- Tennis vs. Pelham — 3:30 p.m.
Thursday
- Wrestling at state finals - Huntsville
- Tennis vs. Montgomery Academy — 3:30 p.m.
Friday
- Wrestling at state finals - Huntsville
- Varsity boys soccer - Capital City Tournament
Saturday
- Wrestling at state finals - Huntsville
- Varsity boys soccer - Capital City Tournament