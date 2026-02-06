This week in Patriots athletics: Feb. 9-14

by

Homewood

Here's a look at what's happening this week in Homewood High School athletics:

Tuesday 

  • 9th grade boys soccer at Oak Mountain — 4 p.m.
  • JV boys soccer at Oak Mountain — 5:30 p.m.
  • JV girls soccer vs. Gardendale — 5:30 p.m.
  • Varsity boys basketball (AREA) vs. TBD — 6 p.m.
  • Varsity girls soccer vs. Gardendale — 7 p.m.
  • Varsity boys soccer at Pelham — 7:30 p.m.

Wednesday

  • Tennis vs. Pelham — 3:30 p.m.

Thursday

  • Wrestling at state finals - Huntsville
  • Tennis vs. Montgomery Academy — 3:30 p.m.

Friday

  • Wrestling at state finals - Huntsville
  • Varsity boys soccer - Capital City Tournament

Saturday

  • Wrestling at state finals - Huntsville
  • Varsity boys soccer - Capital City Tournament