This week in Patriots athletics: Feb. 23-28

This week in Homewood athletics.
Here's a look at what's happening this week in Homewood High School athletics:
Monday
- Boys golf at Old Colony Tuscaloosa
Tuesday
- Tennis vs. Chelsea — 3:30 p.m.
- 9th grade baseball vs. Cullman — 4:30 p.m.
- JV boys soccer at Briarwood — 5 p.m.
- JV girls soccer at Fort Payne — 5 p.m.
- Varsity boys soccer at Briarwood — 7 p.m.
- Varsity girls soccer at Fort Payne — 7 p.m.
Wednesday
- Tennis vs. Gardendale — 3:30 p.m.
- Varsity baseball vs. Jackson Olin — 4 p.m.
Thursday
- JV track at Mountain Brook — 4 p.m.
- 9th grade baseball vs. Spain Park — 4 p.m.
- 9th grade boys soccer at Hewitt-Trussville — 4:30 p.m.
- Softball at Briarwood — 4:30 p.m.
- JV boys soccer at Hewitt-Trussville — 6 p.m.
- Varsity baseball at Troy University vs. Bibb Co — 6:30 p.m.
- Varsity boys soccer at Hewitt-Trussville — 7:30 p.m.
Friday
- Varsity tennis at Hillcrest
- Softball at Spain Park tournament
- Track at Vestavia — 4 p.m.
- 9th grade baseball at Hueytown — 4 p.m.
- Varsity baseball vs. Altamont — 5 p.m.
Saturday
- Varsity tennis at Hillcrest
- Track at Vestavia — 9 a.m.
- JV baseball vs. Spain Park — noon