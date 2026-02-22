This week in Patriots athletics: Feb. 23-28

by

Homewood

Here's a look at what's happening this week in Homewood High School athletics:

Monday

  • Boys golf at Old Colony Tuscaloosa

Tuesday 

  • Tennis vs. Chelsea — 3:30 p.m.
  • 9th grade baseball vs. Cullman — 4:30 p.m.
  • JV boys soccer at Briarwood — 5 p.m.
  • JV girls soccer at Fort Payne — 5 p.m.
  • Varsity boys soccer at Briarwood — 7 p.m.
  • Varsity girls soccer at Fort Payne — 7 p.m.

Wednesday

  • Tennis vs. Gardendale — 3:30 p.m.
  • Varsity baseball vs. Jackson Olin — 4 p.m.

Thursday

  • JV track at Mountain Brook — 4 p.m.
  • 9th grade baseball vs. Spain Park — 4 p.m.
  • 9th grade boys soccer at Hewitt-Trussville — 4:30 p.m.
  • Softball at Briarwood — 4:30 p.m.
  • JV boys soccer at Hewitt-Trussville — 6 p.m.
  • Varsity baseball at Troy University vs. Bibb Co — 6:30 p.m.
  • Varsity boys soccer at Hewitt-Trussville — 7:30 p.m.

Friday

  • Varsity tennis at Hillcrest
  • Softball at Spain Park tournament
  • Track at Vestavia — 4 p.m.
  • 9th grade baseball at Hueytown — 4 p.m.
  • Varsity baseball vs. Altamont — 5 p.m.

Saturday

  • Varsity tennis at Hillcrest
  • Track at Vestavia — 9 a.m.
  • JV baseball vs. Spain Park — noon