This week in Patriots athletics: Feb. 2-7

Here's a look at what's happening this week in Homewood High School athletics:

Monday

  • JV boys basketball vs. Hoover — 4 p.m.
  • 9th grade boys basketball vs. Hoover — 5:30 p.m.
  • Varsity girls basketball vs. Hoover — 5:30 p.m.
  • Varsity boys basketball vs. Hoover — 7 p.m.

Wednesday

  • Tennis at Bob Jones — 3:30 p.m.

Thursday

  • JV girls soccer vs. Helena — 5:30 p.m.
  • Varsity girls soccer vs. Helena — 7 p.m.

Friday

  • Varsity girls soccer at Sand Mountain Tournament
  • FR boys soccer - Lakeshore Shootout
  • Wrestling at sectionals - Garrett Coliseum

Saturday

  • Varsity girls soccer at Sand Mountain Tournament
  • FR boys soccer - Lakeshore Shootout
  • JV boys soccer at Auburn
  • Varsity boys soccer at Auburn
  • Varsity boys basketball - AREA vs. J.O. — 1:30 p.m.
  • Varsity girls basketball - AREA at Minor vs. Parker — 6:30 p.m.