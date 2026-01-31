This week in Patriots athletics: Feb. 2-7

×
This week in Homewood athletics.
Here's a look at what's happening this week in Homewood High School athletics:
Monday
- JV boys basketball vs. Hoover — 4 p.m.
- 9th grade boys basketball vs. Hoover — 5:30 p.m.
- Varsity girls basketball vs. Hoover — 5:30 p.m.
- Varsity boys basketball vs. Hoover — 7 p.m.
Wednesday
- Tennis at Bob Jones — 3:30 p.m.
Thursday
- JV girls soccer vs. Helena — 5:30 p.m.
- Varsity girls soccer vs. Helena — 7 p.m.
Friday
- Varsity girls soccer at Sand Mountain Tournament
- FR boys soccer - Lakeshore Shootout
- Wrestling at sectionals - Garrett Coliseum
Saturday
- Varsity girls soccer at Sand Mountain Tournament
- FR boys soccer - Lakeshore Shootout
- JV boys soccer at Auburn
- Varsity boys soccer at Auburn
- Varsity boys basketball - AREA vs. J.O. — 1:30 p.m.
- Varsity girls basketball - AREA at Minor vs. Parker — 6:30 p.m.