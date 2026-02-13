This week in Patriots athletics: Feb. 16-21

×
This week in Homewood athletics.
Here's a look at what's happening this week in Homewood High School athletics:
Monday
- Tennis at Bob Jones
- 9th grade boys soccer vs. Vestavia — 5 p.m.
- JV girls soccer vs. Vestavia — 7 p.m.
Tuesday
- Varsity girls soccer vs. Minor — 5 p.m.
- Varsity boys soccer vs. Minor — 6:30 p.m.
Wednesday
- Tennis vs. Shades Valley — 3:30 p.m.
- 9th grade boys soccer vs. Gardendale — 5 p.m.
- JV boys soccer vs. Gardendale — 7 p.m.
Thursday
- Track at Mountain Brook — 4 p.m.
- JV boys soccer at Springville — 4 p.m.
- 9th grade baseball at Mortimer Jordan — 4:30 p.m.
- Softball vs. Leeds — 5 p.m.
- Varsity boys soccer at Springville — 5:30 p.m.
Friday
- Tennis at Jasper tournament
Saturday
- Tennis at Jasper tournament
- Varsity baseball vs. St. Clair County — 11 a.m.
- JV baseball at Helena vs. Thompson — 12:30 p.m.
- JV baseball at Helena — 3 p.m.
- Varsity baseball at Leeds — 4 p.m.