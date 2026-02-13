This week in Patriots athletics: Feb. 16-21

by

Homewood

Here's a look at what's happening this week in Homewood High School athletics:

Monday

  • Tennis at Bob Jones
  • 9th grade boys soccer vs. Vestavia — 5 p.m.
  • JV girls soccer vs. Vestavia — 7 p.m.

Tuesday 

  • Varsity girls soccer vs. Minor — 5 p.m.
  • Varsity boys soccer vs. Minor — 6:30 p.m.

Wednesday

  • Tennis vs. Shades Valley — 3:30 p.m.
  • 9th grade boys soccer vs. Gardendale — 5 p.m.
  • JV boys soccer vs. Gardendale — 7 p.m.

Thursday

  • Track at Mountain Brook — 4 p.m.
  • JV boys soccer at Springville — 4 p.m.
  • 9th grade baseball at Mortimer Jordan — 4:30 p.m.
  • Softball vs. Leeds — 5 p.m.
  • Varsity boys soccer at Springville — 5:30 p.m.

Friday

  • Tennis at Jasper tournament

Saturday

  • Tennis at Jasper tournament
  • Varsity baseball vs. St. Clair County — 11 a.m.
  • JV baseball at Helena vs. Thompson — 12:30 p.m.
  • JV baseball at Helena — 3 p.m.
  • Varsity baseball at Leeds — 4 p.m.