This week in Patriots athletics: April 6-11

Here's a look at what's happening this week in Homewood High School athletics:
Monday
- Boys golf at Ol' Colony Golf Course
- Girls golf at Sylacuaga CC
- Softball vs. Ramsay — 2:30 p.m.
- Varsity tennis vs. Helena — 3:30 p.m.
- 9th grade baseball vs. Hueytown — 4 p.m.
- JV baseball vs. Tuscaloosa Co — 4:30 p.m.
- 9th grade boys soccer vs. Spain Park — 5 p.m.
- JV boys soccer vs. Spain Park — 7 p.m.
Tuesday
- Boys golf at Chesley Oaks - Cullman
- Boy's golf at Ol' Colony Golf Course
- Varsity tennis at the Donoho School — 3:30 p.m.
- JV baseball vs. Gardendale — 4 p.m.
- 9th grade boys soccer at Hewitt — 5 p.m.
- JV girls soccer vs. Cullman — 5 p.m.
- Softball at Spain Park — 5 p.m.
- JV boys soccer at Hewitt — 6:30 p.m.
- Varsity girls soccer vs. Cullman — 6:30 p.m.
- Varsity baseball vs. Gardendale — 6:30 p.m.
Wednesday
- 9th grade baseball vs. Tuscaloosa Co — 4:30 p.m.
- Varsity girls soccer at Parker — 5:30 p.m.
- Varsity boys soccer at Parker — 6:30 p.m.
Thursday
- Softball vs. Jackson-Olin
- JV track at Hoover — 4 p.m.
- JV baseball at Gardendale — 4 p.m.
- JV girls soccer at Vestavia — 4:30 p.m.
- Varsity boys soccer at Oak Mountain — 5 p.m.
- Varsity girls soccer at Vestavia — 6:30 p.m.
- Varsity baseball at Gardendale — 6:30 p.m.
Friday
- 9th grade baseball Metro Tournament
- 9th grade and JV boys soccer at OTM Tournament
- JV tennis vs. Auburn/Huntsville — noon
- Varsity track at Mountain Brook — 4 p.m.
Saturday
- 9th grade baseball Metro Tournament
- 9th grade and JV boys soccer at OTM Tournament
- Varsity track at Mountain Brook
- Varsity baseball vs. Shades Valley — 11 a.m.