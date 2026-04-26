This week in Patriots athletics: April 27-May 2

This week in Homewood athletics.
Here's a look at what's happening this week in Homewood High School athletics:
Monday
- Varsity boys soccer round 2 playoffs
- Varsity girls soccer round 2 playoffs
- Girls golf at sectionals
Tuesday
- Varsity boys soccer round 2 playoffs
- Varsity girls soccer round 2 playoffs
- Girls golf at sectionals - Cider Ridge Golf Club
Wednesday
- Varsity track at state championships - Gulf Shores
Thursday
- Varsity boys soccer round 3 playoffs
- Varsity girls soccer round 3 playoffs
- Varsity track at state championships - Gulf Shores
Friday
- Varsity boys soccer round 3 playoffs
- Varsity girls soccer round 3 playoffs
- Varsity track at state championships - Gulf Shores
- Baseball round 2 playoffs
- Softball - area
Saturday
- Varsity boys soccer round 3 playoffs
- Varsity girls soccer round 3 playoffs
- Varsity track at state championships - Gulf Shores
- Baseball round 2 playoffs
- Softball - area