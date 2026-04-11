This week in Patriots athletics: April 13-18

This week in Homewood athletics.
Here's a look at what's happening this week in Homewood High School athletics:
Monday
- 9th grade baseball Metro Tournament
- Boys golf at Gulf Shores Country Club
- Boys golf at Hoover Country Club
- Varsity girls soccer vs. Jackson-Olin — 2 p.m.
- Varsity boys soccer vs. Jackson-Olin — 3:30 p.m.
- Softball at Oak Mountain — 4:30 p.m.
- JV baseball Metro Tournament — 7 p.m.
Tuesday
- 9th grade baseball Metro Tournament
- Boys golf at Gulf Shores Country Club
- Varsity girls tennis sectionals
- Softball vs. Minor — 5 p.m.
- Varsity baseball vs. Minor — 5 p.m.
- JV girls soccer vs. Thompson — 5:30 p.m.
- Varsity girls soccer vs. Thompson — 7 p.m.
Wednesday
- 9th grade baseball Metro Tournament
- Varsity boys tennis sectionals
- Softball at Parker — 5 p.m.
- Varsity girls soccer vs. Parker — 5 p.m.
- Varsity boys soccer vs. Parker — 6:30 p.m.
Thursday
- 9th grade baseball Metro Tournament
- JV track at Spain Park — 2 p.m.
- Girls golf at John Carroll at Oxmoor Valley — 2 p.m.
- Varsity baseball at Minor — 4:30 p.m.
- JV baseball Metro Tournament — 7 p.m.
- Varsity girls soccer vs. Northridge — 7 p.m.
Friday
- 9th grade baseball Metro Tournament
- Varsity track at Hewitt — 4 p.m.
Saturday
- 9th grade baseball Metro Tournament
- Varsity baseball vs. Thompson — 11 a.m.