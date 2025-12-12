This week in Patriots athletics: Dec. 15-20

Here's a look at what's happening this week in Homewood High School athletics:

Monday

  • Wrestling vs. Jasper, 2 p.m.
  • Bowling vs. Shades Valley, 3:45 p.m. at Oak Mountain Lanes

Thursday-Saturday

  • 9th grade and JV boys basketball at Hewitt-Trussville tournament
  • Varsity boys basketball in Arizona

Friday-Saturday

  • Varsity girls basketball in Orange Beach

Saturday

  • Wrestling in Georgia