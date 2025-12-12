This week in Patriots athletics: Dec. 15-20

×
Photo by David Leong
Homewood Patriots team bench react to three pointer during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
Here's a look at what's happening this week in Homewood High School athletics:
Monday
- Wrestling vs. Jasper, 2 p.m.
- Bowling vs. Shades Valley, 3:45 p.m. at Oak Mountain Lanes
Thursday-Saturday
- 9th grade and JV boys basketball at Hewitt-Trussville tournament
- Varsity boys basketball in Arizona
Friday-Saturday
- Varsity girls basketball in Orange Beach
Saturday
- Wrestling in Georgia