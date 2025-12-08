PHOTOS: Patriots basketball in action

1 of 81
Photo by David Leong
Homewood guard Jace Harden (12) shoots the ball against Mountain Brook guard Parker Wright (22) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
2 of 81
Photo by David Leong
Homewood guard Jace Harden (12) passes the ball against Mountain Brook guard Parker Wright (22) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
3 of 81
Photo by David Leong
Homewood forward James Kellen (25) shoots against Mountain Brook center Rocco Gray (55) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
4 of 81
Photo by David Leong
Homewood guard Josiah Batson (5) runs a play against Mountain Brook forward Andrew Johnson (4) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
5 of 81
Photo by David Leong
Homewood guard Daniel Vinson (10) guards during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
6 of 81
Photo by David Leong
Homewood guard Kam Foster (23) shoots the ball during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
7 of 81
Photo by David Leong
Homewood forward Hayes Decoudres (11) dribbles against Mountain Brook forward Frank Druhan (10) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
8 of 81
Photo by David Leong
Homewood forward Hayes Decoudres (11) drives to the basket during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
9 of 81
Photo by David Leong
Homewood forward Hayes Decoudres (11) shoots the ball over Mountain Brook forward Frank Druhan (10) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
10 of 81
Photo by David Leong
Mountain Brook guard John Stephenson (0) and Homewood guard Quincy McGhee (15) scramble for the loose ball during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
11 of 81
Photo by David Leong
Homewood forward James Kellen (25) shoots a layup over Mountain Brook center Hill McCluney (32) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
12 of 81
Photo by David Leong
Mountain Brook guard John Stephenson (0) tries to pass the ball against Homewood guard Royce Bitten (34) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
13 of 81
Photo by David Leong
Homewood guard Royce Bitten (34) dribbles against Mountain Brook forward Andrew Johnson (4) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
14 of 81
Photo by David Leong
Homewood forward Hayes Decoudres (11) fights for the ball against Mountain Brook center Rocco Gray (55) and Mountain Brook guard JD Oliphant (5) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
15 of 81
Photo by David Leong
Homewood guard Kam Foster (23) dribbles the ball during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
16 of 81
Photo by David Leong
Homewood guard Kam Foster (23) prepares to shoot a free throw during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
17 of 81
Photo by David Leong
Homewood guard Kam Foster (23) shoots a free throw during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
18 of 81
Photo by David Leong
Homewood guard Daniel Vinson (10) dribbles the ball during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
19 of 81
Photo by David Leong
Homewood head coach Elijah Garrison reacts during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
20 of 81
Photo by David Leong
Homewood guard Davis Lee (30) dribbles against Mountain Brook center Rocco Gray (55) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
21 of 81
Photo by David Leong
Mountain Brook guard Braden Little (33) drives to the basket against Homewood guard Josiah Batson (5) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
22 of 81
Photo by David Leong
Homewood forward Hayes Decoudres (11) prepares to shoot a free throw during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
23 of 81
Photo by David Leong
Homewood forward Hayes Decoudres (11) shoots a free throw during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
24 of 81
Photo by David Leong
Homewood guard Kam Foster (23) dribbles the ball during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
25 of 81
Photo by David Leong
Homewood forward Marcus McGee (20) dribbles against Mountain Brook forward Porter Perry (13) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
26 of 81
Photo by David Leong
Homewood guard Daniel Vinson (10) dribbles against Mountain Brook guard Braden Little (33) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
27 of 81
Photo by David Leong
Homewood guard Josiah Batson (5) dribbles against Mountain Brook guard Griffin Allen (12) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
28 of 81
Photo by David Leong
Homewood forward James Kellen (25) dribbles against Mountain Brook forward Porter Perry (13) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
29 of 81
Photo by David Leong
Mountain Brook guard Braden Little (33) guards Homewood guard Davis Lee (30) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
30 of 81
Photo by David Leong
Homewood guard Jace Harden (12) grabs a rebound during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
31 of 81
Photo by David Leong
Mountain Brook center Hill McCluney (32) shoots against Homewood forward Hayes Decoudres (11) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
32 of 81
Photo by David Leong
Mountain Brook forward Miller Lee (20) guards the inbound pass by Homewood guard Josiah Batson (5) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
33 of 81
Photo by David Leong
Homewood guards Jace Harden (12) and Josiah Batson (5) struggle for the rebound during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
34 of 81
Photo by David Leong
Mountain Brook guard Braden Little (33) dribbles against Homewood forward Fletch Smith (22) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
35 of 81
Photo by David Leong
Mountain Brook guard Maddox Brown (21) dribbles past Homewood forward Fletch Smith (22) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
36 of 81
Photo by David Leong
Mountain Brook guard Braden Little (33) dribbles against Homewood forward Hayes Decoudres (11) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
37 of 81
Photo by David Leong
Mountain Brook guard Trey Davis (1) shoots against Homewood forward Marcus McGee (20) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
38 of 81
Photo by David Leong
Homewood forward James Kellen (25) collides with Mountain Brook forward Miller Lee (20) and Mountain Brook center Hill McCluney (32) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
39 of 81
Photo by David Leong
Homewood guard Devyn Hudson (23) dribbles the ball against Mountain Brook guard Clarkie Wilkinson (1) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
40 of 81
Photo by David Leong
Homewood guard Devyn Hudson (23) dribbles the ball agianst Mountain Brook guard Clarkie Wilkinson (1) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
41 of 81
Photo by David Leong
Homewood guard Kate Maple (10) grabs a rebound over Mountain Brook guard Kate Bakken (25) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
42 of 81
Photo by David Leong
Homewood guard Kate Maple (10) shoots a free throw during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
43 of 81
Photo by David Leong
Homewood guard Kate Maple (10) shoots a free throw during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
44 of 81
Photo by David Leong
Mountain Brook guard Kate Bakken (25) dribbles the ball against Homewood guard Imani Elliott (1) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
45 of 81
Photo by David Leong
Mountain Brook guard Avery Davis (3) dribbles against Homewood guard Imani Elliott (1) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
46 of 81
Photo by David Leong
Mountain Brook forward Lindsey Dean (33) fights for the ball with Homewood guard Imani Elliott (1) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
47 of 81
Photo by David Leong
Mountain Brook guard Clarkie Wilkinson (1) dribbles against Homewood guard Kate Maple (10) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
48 of 81
Photo by David Leong
Mountain Brook forward Lindsey Dean (33) shoots the ball against Homewood forward Willa Sheehan (2) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
49 of 81
Photo by David Leong
Homewood forward Lane Crowe (24) blocks a shot by Mountain Brook guard Kate Bakken (25) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
50 of 81
Photo by David Leong
Homewood guard Embry McGarrah (11) attempts to block a jumper by Mountain Brook forward Madeline Walter (15) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
51 of 81
Photo by David Leong
Homewood Patriots team bench react after a three pointer during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
52 of 81
Photo by David Leong
Homewood head coach Jason Harlow observes from the sideline during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
53 of 81
Photo by David Leong
Homewood head coach Jason Harlow observes from the sideline during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
54 of 81
Photo by David Leong
Mountain Brook guard Alexa Nelson (10) dribbles the ball during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
55 of 81
Photo by David Leong
Homewood guard Devyn Hudson (23) shoots the ball during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
56 of 81
Photo by David Leong
Homewood guard Imani Elliott (1) passes the ball during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
57 of 81
Photo by David Leong
Homewood head coach Jason Harlow huddles with his team during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
58 of 81
Photo by David Leong
Homewood forward Lane Crowe (24) passes the ball during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
59 of 81
Photo by David Leong
Mountain Brook forward Annabelle Avery (32) dribbles against Homewood forward Lane Crowe (24) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
60 of 81
Photo by David Leong
Homewood guard Kate Maple (10) dribbles the ball during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
61 of 81
Photo by David Leong
Homewood guard Embry McGarrah (11) shoots the ball during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
62 of 81
Photo by David Leong
Homewood guard Devyn Hudson (23) dribbles the ball during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
63 of 81
Photo by David Leong
Homewood guard Kate Maple (10) dribbles the ball during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
64 of 81
Photo by David Leong
Homewood head coach Jason Harlow reacts during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
65 of 81
Photo by David Leong
Homewood forward Lane Crowe (24) reacts to a foul during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
66 of 81
Photo by David Leong
Homewood guard Embry McGarrah (11) dribbles against Mountain Brook guard Kate Bakken (25) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
67 of 81
Photo by David Leong
Homewood guard Imani Elliott (1) dribbles against Mountain Brook guard Avery Davis (3) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
68 of 81
Photo by David Leong
Homewood forward Lane Crowe (24) dribbles against Mountain Brook forward Madeline Walter (15) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
69 of 81
Photo by David Leong
Homewood guard Kate Maple (10) shoots the ball during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
70 of 81
Photo by David Leong
Homewood guard Devyn Hudson (23) shoots the ball during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
71 of 81
Photo by David Leong
Homewood guard Devyn Hudson (23) dribbles against Mountain Brook guard Avery Davis (3) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
72 of 81
Photo by David Leong
Homewood guard Devyn Hudson (23) dribbles against Mountain Brook guard Kate Bakken (25) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
73 of 81
Photo by David Leong
Homewood Patriots team bench react to three pointer during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
74 of 81
Photo by David Leong
Homewood Patriots team bench react to three pointer during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
75 of 81
Photo by David Leong
Homewood guard Kate Maple (10) shoots the ball during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
76 of 81
Photo by David Leong
Homewood guard Kate Maple (10) dribbles the ball against Mountain Brook guard Clarkie Wilkinson (1) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
77 of 81
Photo by David Leong
Homewood guard Kate Maple (10) dribbles the ball against Mountain Brook guard Clarkie Wilkinson (1) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
78 of 81
David Leong
Homewood guard Daniel Vinson (10) drives to the basket during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
79 of 81
David Leong
Homewood forward Hayes Decoudres (11) shoots the ball over Mountain Brook guard Trey Davis (1) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
80 of 81
David Leong
Homewood head coach Elijah Garrison observes the game during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
81 of 81
David Leong
Homewood guard Kam Foster (23) drives to the basket against Mountain Brook guard Maddox Brown (21) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
The Homewood High School boys and girls basketball teams are well on their way to having strong 2025-26 seasons.
Last Friday, the Patriots paid a visit to local rival Mountain Brook. The Spartans earned the win in both contests, but Homewood's girls have a 7-4 record so far, while the boys are 5-3 against challenging competition.
Here are some photos from the Mountain Brook games.
Check out the December editiion of the Homewood Star for a look at each of the Patriots basketball teams and the outlook for the season.