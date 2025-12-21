Carson, Felton headline all-state selections

1 of 5
Photo by David Leong
Homewood quarterback Kaleb Carson (3) is pursued in the backfield by Jackson-Olin defensive lineman Tristian Carter (17) during a game between Homewood and Jackson-Olin on Fri, Sept. 19, 2025, at Waldrop Stadium. Photo by David Leong.
2 of 5
PHOTO BY ALEX MILLENDER
Homewood at Gardendale Football - Week 7
WR Tomon Felton (8) breaks loose after a catch - In Homewood's 35-9 Win at Gardendale, on Friday, October 3, 2025. Photo by Alex Millender
3 of 5
Homewood defensive back Tate Burdeshaw (17) intercepts a pass during a game between Homewood and Woodlawn on Friday, Sep. 12, 2025, at Woodlawn High School. Photo by Richard Force.
4 of 5
Photo by David Leong
John Carroll punter Ryan Swetz (37) punts the ball during a game between John Carroll and Briarwood on Fri, Oct. 10, 2025, at Pat Sullivan Field. Photo by David Leong.
5 of 5
John Carroll linebacker Alex Plaia (1) reacts to the crowd causing a false start by St Michael during a game between John Carroll and St. Michael on Friday, Aug. 29, 2025, at Caliver Stadium. Photo by Richard Force.
The Alabama Sports Writers Association released its all-state football team Saturday morning, recognizing the top high school players across the state in the 2025 season.
Homewood's Kaleb Carson and Tomon Felton were Class 6A first-team players, while John Carroll's Ryan Swetz was named to the 5A first team.
Tate Burdeshaw from Homewood made the second team, while John Carroll's Alex Plaia was named honorable mention.
Carson had a standout season, throwing for 2,697 yards and 29 touchdowns, while rushing for 726 yards and 14 more touchdowns, leading the Patriots to the quarterfinals of the playoffs. Felton was his top target, catching 66 passes for 1,160 yards and 10 touchdowns.
Burdeshaw posted 89 tackles and three interceptions for the Patriots.
Swetz punted 34 times for John Carroll, averaging 47 yards per punt with 11 downed inside the 20-yard line.
Plaia had a standout season, piling up 137 tackles and seven for loss.
Here are the full Class 5A and 6A lists:
CLASS 6A
FIRST-TEAM ALL-STATE
Offense
QB: Brock Bradley, Spain Park, Sr., 6-0, 185
RB: Kendrick Able Jr., Theodore, Jr., 5-10, 210
RB: Damarrian Barnes, Stanhope Elmore, Jr., 5-10, 170
RB: Joshua Woods, Clay-Chalkville, Sr., 5-9, 200
WR: Corey Barber Jr., Clay-Chalkville, Sr., 6-1, 185
WR: Cederian Morgan, Benjamin Russell, Sr., 6-4, 210
WR: Deshawn Spencer, Saraland, Sr., 6-0, 175
OL: Grant Bailey, Jasper, Sr., 6-3, 284
OL: Nolan Carroll, Hartselle, Sr., 6-0, 235
OL: Rocco Gray, Mountain Brook, Sr., 6-2, 225
OL: JT Jones, Clay-Chalkville, Sr., 6-3, 275
OL: Hudson Reed, Spain Park, Sr., 6-5, 285
K: Joseph Del Toro, Clay-Chalkville, Sr., 5-8, 160
Defense
DL: Cortez Carr, Jr., Buckhorn, So., 6-2, 235
DL: Ka'Mhariyan Johnson, Muscle Shoals, Sr., 6-5, 275
DL: Anthony Jones Jr., St. Paul's, Sr., 6-4, 265
DL: Colton McIntyre, Clay-Chalkville, Jr., 6-0, 285
LB: Hayden Gray, Hartselle, Sr., 5-11, 200
LB: Miles Khatri, Pike Road, Sr., 6-1, 210
LB: Braylon Outlaw, Pike Road, Sr., 6-1, 215
LB: Ayindae Pugh, Saraland, Sr., 6-1, 210
DB: Keivay Foster, Muscle Shoals, Sr., 6-4, 185
DB: Zyan Gibson, Gadsden City, Sr., 6-1, 175
DB: Cole Miles, Hartselle, Sr., 6-1, 200
DB: Christian Pritchard, Muscle Shoals, Jr., 5-9, 165
P: Hayden Chambers, Fort Payne, Sr., 6-2, 185
Athlete
JJ Bush, Theodore, Sr., 6-3, 215
Aaron Frye, Clay-Chalkville, Sr., 6-0, 182
Jordan Holmes, Pike Road, Sr., 5-10, 170
Jamison Roberts, Saraland, Jr., 6-3, 190
SECOND-TEAM ALL-STATE
Offense
QB: Kaleb Carson, Homewood, Sr., 6-0, 180
RB: Derrion Lewis, Jackson-Olin, Jr., 5-7, 160
RB: Micah Pledger, Jasper, Sr., 5-9, 180
RB: Anthony Robinson, Hueytown, Sr., 5-9, 185
WR: Marcus Arnold, Pelham, Jr., 6-0, 180
WR: Tomon Felton, Homewood, Sr., 6-2, 175
WR: Jay'lin Taylor, Oxford, Sr., 5-11, 170
OL: Christian Bennett, Clay-Chalkville, So., 6-4, 285
OL: Rance Brown, Southside-Gadsden, Jr., 6-7, 298
OL: Daniel Burns, Benjamin Russell, Sr., 6-3, 285
OL: Luke England, Baldwin Co., Sr., 6-9, 318
OL: Kameron Scarver, Parker, Jr., 6-4, 250
K: Patton Moore, Buckhorn, Fr., 6-1, 155
Defense
DL: Keegan Horn, Hueytown, Sr., 6-3, 230
DL: Kaydence Houston, Muscle Shoals, Jr., 6-4, 315
DL: Robert Taylor III, Parker, Jr., 6-2, 225
DL: Davon Young, Theodore, Sr., 6-6, 285
LB: Isaiah Brown, Clay-Chalkville, Jr., 6-1, 236
LB: Chris Butler, Gadsden City, Sr., 5-11, 195
LB: Landon Everett, Gulf Shores, Sr., 6-0, 215
LB: Jonathan Roberto, Helena, Jr., 6-0, 195
DB: Alijah Johnson, Benjamin Russell, Sr., 5-10, 180
DB: Elijah Malone, Gulf Shores, Jr., 5-10, 170
DB: Ty Sims, Gadsden City, Sr., 5-10, 185
DB: Xavier Starks, Clay-Chalkville, Sr., 6-0, 185
P: None.
Athlete
BJ Bedgood, Benjamin Russell, Sr., 6-0, 170
Justin Bonner, Spanish Fort, Sr., 5-11, 185
Carter Davis, Gulf Shores, Jr., 6-0, 175
Cain Falciani, Hartselle, Sr., 5-10, 175
Bryson Riggins, Russell Co., Sr., 5-8, 160
HONORABLE MENTION
QB: Kingston Preyear, Benjamin Russell, So., 6-2, 190
QB: Dylan Reese, Parker, Sr., 6-0, 183
RB: LaMarrion Gooden, Bessemer City, Jr., 5-9, 190
RB: Chris Lucas, Russell Co., Sr., 6-0, 185
WR: Quentrell Jackson, Hueytown, Sr., 5-11, 175
WR: Kena Rego, Spain Park, Sr., 5-10, 175
OL: Grayson Hester, Fort Payne, Jr., 6-3, 285
OL: Caedon Lollar, Theodore, Sr., 6-2, 275
DL: Mason Chandler, Fort Payne, Sr., 6-3, 240
DL: Gabe Ervin, Gulf Shores, So., 6-1, 270
LB: Jesse Christensen, Stanhope Elmore, Sr., 5-9, 190
LB: Walter Myrick, Wetumpka, Sr., 5-10, 170
DB: Tate Burdeshaw, Homewood, So., 6-1, 175
DB: Chris Hutson, Hartselle, Sr., 5-10, 190
ATH: Anthony Dixon, Central-Tuscaloosa, Jr., 6-0, 175
ATH: Quentin Lewis, Russell Co., Jr., 6-3, 185
COACH OF THE YEAR
Scott Basden, Muscle Shoals
CLASS 5A
FIRST-TEAM ALL-STATE
Offense
QB: Sammy Dunn, Vigor, Sr., 5-11, 185
RB: Jacobi Edmondson, Scottsboro, Sr., 5-10, 186
RB: Jake Harper, Fairview, Sr., 6-1, 215
RB: Spencer Unruh, Corner, Sr., 6-1, 195
WR: Dylan Jackson, Vigor, Sr., 5-9, 175
WR: Jalijah Rutledge, Moody, Jr., 5-11, 185
WR: Evan Taylor, Northside, Sr., 6-2, 200
OL: Gabriel Brown, Vigor, Jr., 6-2, 271
OL: Carter Fountain, Briarwood, Sr., 6-2, 270
OL: Taygan Harris, Scottsboro, Sr., 6-2, 263
OL: Cole Oliver, Priceville, Sr., 6-2, 258
OL: Ricky Wisdom, Guntersville, Sr., 6-4, 280
K: Kingston Phan, UMS-Wright, Sr., 6-0, 190
Defense
DL: Kalun Cobb, Guntersville, Sr., 6-4, 220
DL: Jabarrius Garror, Vigor, Jr., 6-3, 215
DL: Cam Mallory, Moody, Sr., 6-2, 290
DL: Karlos May, Ramsay, Jr., 6-4, 315
LB: Jagger Ludolf, Moody, Sr., 5-11, 215
LB: Levi Martin, Sardis, Sr., 6-1, 210
LB: Ellis McGaskin, Williamson, Jr., 6-1, 215
LB: Ba'Roc Willis, Moody, Jr., 6-2, 220
DB: Jack Eubanks, Priceville, Jr., 5-11, 165
DB: Jaylen Scott, Williamson, Jr., 6-0, 185
DB: Conner Vaden, Scottsboro, So., 5-10, 166
DB: Miguel Wilson, Vigor, Jr., 5-10, 175
P: Ryan Swetz, John Carroll, Jr., 5-10, 175
Athlete
Sheldon Graham, Priceville, Sr., 6-3, 190
Qua McNeal, Jacksonville, Jr., 6-0, 195
Kolt Redding, Fairview, Sr., 5-11, 165
Jaylin Wright, Eufaula, Sr., 5-8, 175
SECOND-TEAM ALL-STATE
Offense
QB: Jackson Rhodes, Northside, Jr., 5-10, 180
RB: Isaiah Bennett, Sipsey Valley, Jr., 5-11, 190
RB: Presley Fant, Boaz, Sr., 6-0, 215
RB: Todrick Withers, Williamson, Sr., 5-8, 195
WR: Joshua Douthard, St. Clair Co., Jr., 5-10, 173
WR: Denarvis Reed, Carver-Birmingham, Jr., 6-2, 180
WR: Juice Riley, Sylacauga, Jr., 6-2, 185
OL: Braylen Broom, Williamson, Jr., 6-1, 275
OL: Nelson Chestang, Citronelle, Sr., 6-2, 265
OL: Trendon Glenn, Central-Clay Co., Sr., 6-1, 235
OL: Andrew Latham, Fairview, Sr., 6-2, 265
OL: Cooper Pennington, Shelby Co., Sr., 6-3, 235
K: Ryan McPherson, Moody, Jr., 6-2, 200
Defense
DL: Jakyrie Chaney, Wenonah, Sr., 6-3, 215
DL: Cayden Dees, Catholic-Montgomery, Sr., 6-2, 240
DL: Isaac McNeal, Vigor, Jr., 6-3, 210
DL: Henry Smith, Moody, Sr., 6-3, 240
LB: Bryce Allen, Jacksonville, Sr., 5-9, 190
LB: Bradyn Bennett, Boaz, Sr., 5-11, 210
LB: Jamarcus Lett, Williamson, Jr., 5-11, 200
LB: Gage Nasworthy, Briarwood, Jr., 5-10, 185
DB: Kendall Harris, St. Clair Co., So., 5-11, 183
DB: Jermaine McCree, Williamson, Sr., 5-11, 180
DB: Kobe Weaver, Citronelle, So., 5-10, 185
DB: Cooper Whorton, Boaz, Jr., 5-10, 185
P: Hunter Knighten, Brewer, Sr., 6-0, 190
Athlete
Taylor Boyd, Central-Clay Co., Sr., 5-11, 170
Taylon Gaiter, Leeds, Jr., 5-9, 160
Perry Hand, UMS-Wright, Sr., 6-1, 205
Damazzia Taylor, Wenonah, Jr., 6-0, 175
HONORABLE MENTION
QB: Jake Lowery, Moody, Jr., 6-1, 190
QB: Landyn Smith, St. Clair Co., Jr., 5-9, 168
RB: Zerrick Jones, Andalusia, Sr., 5-8, 175
RB: Le'Kamren Meadows, Moody, Sr., 6-1, 210
WR: John Austin, Williamson, Sr., 6-1, 195
WR: Urijah Burnham, Priceville, Jr., 5-11, 170
OL: Kingston Gooden, Valley, Sr., 6-1, 260
OL: Kyler Mitchell, Montevallo, Sr., 6-3, 290
K: JP Costa, Catholic-Montgomery, Jr., 5-10, 164
K: Brandon Manganaris, Guntersville, Sr., 6-2, 175
DL: Noah Ford, Boaz, Jr., 6-0, 205
DL: Jakourian Gibson, LeFlore, Jr., 5-8, 215
LB: Braxton Duncan, Russellville, So., 5-10, 180
LB: Alex Plaia, John Carroll, Sr., 5-11, 218
DB: Austin Kightlinger, Northside, Jr., 6-1, 185
DB: Hudson Oliver, Guntersville, So., 5-11, 185
P: Cole Raeuchle, Scottsboro, Sr., 6-2, 162
P: Kade Riley, Valley, Sr., 6-0, 170
ATH: Tra'vell Jones, St. Clair Co., Sr., 5-7, 178
ATH: Tate McNeeley, Elmore Co., Sr., 5-8, 140
COACH OF THE YEAR
Seth Parker, Priceville