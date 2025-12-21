Carson, Felton headline all-state selections

Homewood quarterback Kaleb Carson (3) is pursued in the backfield by Jackson-Olin defensive lineman Tristian Carter (17) during a game between Homewood and Jackson-Olin on Fri, Sept. 19, 2025, at Waldrop Stadium.

WR Tomon Felton (8) breaks loose after a catch - In Homewood's 35-9 Win at Gardendale, on Friday, October 3, 2025.

Homewood defensive back Tate Burdeshaw (17) intercepts a pass during a game between Homewood and Woodlawn on Friday, Sep. 12, 2025, at Woodlawn High School.

John Carroll punter Ryan Swetz (37) punts the ball during a game between John Carroll and Briarwood on Fri, Oct. 10, 2025, at Pat Sullivan Field.

John Carroll linebacker Alex Plaia (1) reacts to the crowd causing a false start by St Michael during a game between John Carroll and St. Michael on Friday, Aug. 29, 2025, at Caliver Stadium.

The Alabama Sports Writers Association released its all-state football team Saturday morning, recognizing the top high school players across the state in the 2025 season.

Homewood's Kaleb Carson and Tomon Felton were Class 6A first-team players, while John Carroll's Ryan Swetz was named to the 5A first team. 

Tate Burdeshaw from Homewood made the second team, while John Carroll's Alex Plaia was named honorable mention.

Carson had a standout season, throwing for 2,697 yards and 29 touchdowns, while rushing for 726 yards and 14 more touchdowns, leading the Patriots to the quarterfinals of the playoffs. Felton was his top target, catching 66 passes for 1,160 yards and 10 touchdowns.

Burdeshaw posted 89 tackles and three interceptions for the Patriots.

Swetz punted 34 times for John Carroll, averaging 47 yards per punt with 11 downed inside the 20-yard line.

Plaia had a standout season, piling up 137 tackles and seven for loss.

Here are the full Class 5A and 6A lists:

CLASS 6A

FIRST-TEAM ALL-STATE

Offense

      QB: Brock Bradley, Spain Park, Sr., 6-0, 185

      RB: Kendrick Able Jr., Theodore, Jr., 5-10, 210

      RB: Damarrian Barnes, Stanhope Elmore, Jr., 5-10, 170

      RB: Joshua Woods, Clay-Chalkville, Sr., 5-9, 200

      WR: Corey Barber Jr., Clay-Chalkville, Sr., 6-1, 185

      WR: Cederian Morgan, Benjamin Russell, Sr., 6-4, 210

      WR: Deshawn Spencer, Saraland, Sr., 6-0, 175

      OL: Grant Bailey, Jasper, Sr., 6-3, 284

      OL: Nolan Carroll, Hartselle, Sr., 6-0, 235

      OL: Rocco Gray, Mountain Brook, Sr., 6-2, 225

      OL: JT Jones, Clay-Chalkville, Sr., 6-3, 275

      OL: Hudson Reed, Spain Park, Sr., 6-5, 285

      K: Joseph Del Toro, Clay-Chalkville, Sr., 5-8, 160

Defense

      DL: Cortez Carr, Jr., Buckhorn, So., 6-2, 235

      DL: Ka'Mhariyan Johnson, Muscle Shoals, Sr., 6-5, 275

      DL: Anthony Jones Jr., St. Paul's, Sr., 6-4, 265

      DL: Colton McIntyre, Clay-Chalkville, Jr., 6-0, 285

      LB: Hayden Gray, Hartselle, Sr., 5-11, 200

      LB: Miles Khatri, Pike Road, Sr., 6-1, 210

      LB: Braylon Outlaw, Pike Road, Sr., 6-1, 215

      LB: Ayindae Pugh, Saraland, Sr., 6-1, 210

      DB: Keivay Foster, Muscle Shoals, Sr., 6-4, 185

      DB: Zyan Gibson, Gadsden City, Sr., 6-1, 175

      DB: Cole Miles, Hartselle, Sr., 6-1, 200

      DB: Christian Pritchard, Muscle Shoals, Jr., 5-9, 165

      P: Hayden Chambers, Fort Payne, Sr., 6-2, 185

Athlete

      JJ Bush, Theodore, Sr., 6-3, 215

      Aaron Frye, Clay-Chalkville, Sr., 6-0, 182

      Jordan Holmes, Pike Road, Sr., 5-10, 170

      Jamison Roberts, Saraland, Jr., 6-3, 190

SECOND-TEAM ALL-STATE

Offense

      QB: Kaleb Carson, Homewood, Sr., 6-0, 180

      RB: Derrion Lewis, Jackson-Olin, Jr., 5-7, 160

      RB: Micah Pledger, Jasper, Sr., 5-9, 180

      RB: Anthony Robinson, Hueytown, Sr., 5-9, 185

      WR: Marcus Arnold, Pelham, Jr., 6-0, 180

      WR: Tomon Felton, Homewood, Sr., 6-2, 175

      WR: Jay'lin Taylor, Oxford, Sr., 5-11, 170

      OL: Christian Bennett, Clay-Chalkville, So., 6-4, 285

      OL: Rance Brown, Southside-Gadsden, Jr., 6-7, 298

      OL: Daniel Burns, Benjamin Russell, Sr., 6-3, 285

      OL: Luke England, Baldwin Co., Sr., 6-9, 318

      OL: Kameron Scarver, Parker, Jr., 6-4, 250

      K: Patton Moore, Buckhorn, Fr., 6-1, 155

Defense

      DL: Keegan Horn, Hueytown, Sr., 6-3, 230

      DL: Kaydence Houston, Muscle Shoals, Jr., 6-4, 315

      DL: Robert Taylor III, Parker, Jr., 6-2, 225

      DL: Davon Young, Theodore, Sr., 6-6, 285

      LB: Isaiah Brown, Clay-Chalkville, Jr., 6-1, 236

      LB: Chris Butler, Gadsden City, Sr., 5-11, 195

      LB: Landon Everett, Gulf Shores, Sr., 6-0, 215

      LB: Jonathan Roberto, Helena, Jr., 6-0, 195

      DB: Alijah Johnson, Benjamin Russell, Sr., 5-10, 180

      DB: Elijah Malone, Gulf Shores, Jr., 5-10, 170

      DB: Ty Sims, Gadsden City, Sr., 5-10, 185

      DB: Xavier Starks, Clay-Chalkville, Sr., 6-0, 185

      P: None.

Athlete

      BJ Bedgood, Benjamin Russell, Sr., 6-0, 170

      Justin Bonner, Spanish Fort, Sr., 5-11, 185

      Carter Davis, Gulf Shores, Jr., 6-0, 175

      Cain Falciani, Hartselle, Sr., 5-10, 175

      Bryson Riggins, Russell Co., Sr., 5-8, 160

HONORABLE MENTION

      QB: Kingston Preyear, Benjamin Russell, So., 6-2, 190

      QB: Dylan Reese, Parker, Sr., 6-0, 183

      RB: LaMarrion Gooden, Bessemer City, Jr., 5-9, 190

      RB: Chris Lucas, Russell Co., Sr., 6-0, 185

      WR: Quentrell Jackson, Hueytown, Sr., 5-11, 175

      WR: Kena Rego, Spain Park, Sr., 5-10, 175

      OL: Grayson Hester, Fort Payne, Jr., 6-3, 285

      OL: Caedon Lollar, Theodore, Sr., 6-2, 275

      DL: Mason Chandler, Fort Payne, Sr., 6-3, 240

      DL: Gabe Ervin, Gulf Shores, So., 6-1, 270

      LB: Jesse Christensen, Stanhope Elmore, Sr., 5-9, 190

      LB: Walter Myrick, Wetumpka, Sr., 5-10, 170

      DB: Tate Burdeshaw, Homewood, So., 6-1, 175

      DB: Chris Hutson, Hartselle, Sr., 5-10, 190

      ATH: Anthony Dixon, Central-Tuscaloosa, Jr., 6-0, 175

      ATH: Quentin Lewis, Russell Co., Jr., 6-3, 185

COACH OF THE YEAR

      Scott Basden, Muscle Shoals

CLASS 5A

FIRST-TEAM ALL-STATE

Offense

      QB: Sammy Dunn, Vigor, Sr., 5-11, 185

      RB: Jacobi Edmondson, Scottsboro, Sr., 5-10, 186

      RB: Jake Harper, Fairview, Sr., 6-1, 215

      RB: Spencer Unruh, Corner, Sr., 6-1, 195

      WR: Dylan Jackson, Vigor, Sr., 5-9, 175

      WR: Jalijah Rutledge, Moody, Jr., 5-11, 185

      WR: Evan Taylor, Northside, Sr., 6-2, 200

      OL: Gabriel Brown, Vigor, Jr., 6-2, 271

      OL: Carter Fountain, Briarwood, Sr., 6-2, 270

      OL: Taygan Harris, Scottsboro, Sr., 6-2, 263

      OL: Cole Oliver, Priceville, Sr., 6-2, 258

      OL: Ricky Wisdom, Guntersville, Sr., 6-4, 280

      K: Kingston Phan, UMS-Wright, Sr., 6-0, 190

Defense

      DL: Kalun Cobb, Guntersville, Sr., 6-4, 220

      DL: Jabarrius Garror, Vigor, Jr., 6-3, 215

      DL: Cam Mallory, Moody, Sr., 6-2, 290

      DL: Karlos May, Ramsay, Jr., 6-4, 315

      LB: Jagger Ludolf, Moody, Sr., 5-11, 215

      LB: Levi Martin, Sardis, Sr., 6-1, 210

      LB: Ellis McGaskin, Williamson, Jr., 6-1, 215

      LB: Ba'Roc Willis, Moody, Jr., 6-2, 220

      DB: Jack Eubanks, Priceville, Jr., 5-11, 165

      DB: Jaylen Scott, Williamson, Jr., 6-0, 185

      DB: Conner Vaden, Scottsboro, So., 5-10, 166

      DB: Miguel Wilson, Vigor, Jr., 5-10, 175

      P: Ryan Swetz, John Carroll, Jr., 5-10, 175

Athlete

      Sheldon Graham, Priceville, Sr., 6-3, 190

      Qua McNeal, Jacksonville, Jr., 6-0, 195

      Kolt Redding, Fairview, Sr., 5-11, 165

      Jaylin Wright, Eufaula, Sr., 5-8, 175

SECOND-TEAM ALL-STATE

Offense

      QB: Jackson Rhodes, Northside, Jr., 5-10, 180

      RB: Isaiah Bennett, Sipsey Valley, Jr., 5-11, 190

      RB: Presley Fant, Boaz, Sr., 6-0, 215

      RB: Todrick Withers, Williamson, Sr., 5-8, 195

      WR: Joshua Douthard, St. Clair Co., Jr., 5-10, 173

      WR: Denarvis Reed, Carver-Birmingham, Jr., 6-2, 180

      WR: Juice Riley, Sylacauga, Jr., 6-2, 185

      OL: Braylen Broom, Williamson, Jr., 6-1, 275

      OL: Nelson Chestang, Citronelle, Sr., 6-2, 265

      OL: Trendon Glenn, Central-Clay Co., Sr., 6-1, 235

      OL: Andrew Latham, Fairview, Sr., 6-2, 265

      OL: Cooper Pennington, Shelby Co., Sr., 6-3, 235

      K: Ryan McPherson, Moody, Jr., 6-2, 200

Defense

      DL: Jakyrie Chaney, Wenonah, Sr., 6-3, 215

      DL: Cayden Dees, Catholic-Montgomery, Sr., 6-2, 240

      DL: Isaac McNeal, Vigor, Jr., 6-3, 210

      DL: Henry Smith, Moody, Sr., 6-3, 240

      LB: Bryce Allen, Jacksonville, Sr., 5-9, 190

      LB: Bradyn Bennett, Boaz, Sr., 5-11, 210

      LB: Jamarcus Lett, Williamson, Jr., 5-11, 200

      LB: Gage Nasworthy, Briarwood, Jr., 5-10, 185

      DB: Kendall Harris, St. Clair Co., So., 5-11, 183

      DB: Jermaine McCree, Williamson, Sr., 5-11, 180

      DB: Kobe Weaver, Citronelle, So., 5-10, 185

      DB: Cooper Whorton, Boaz, Jr., 5-10, 185

      P: Hunter Knighten, Brewer, Sr., 6-0, 190

Athlete

      Taylor Boyd, Central-Clay Co., Sr., 5-11, 170

      Taylon Gaiter, Leeds, Jr., 5-9, 160

      Perry Hand, UMS-Wright, Sr., 6-1, 205

      Damazzia Taylor, Wenonah, Jr., 6-0, 175

HONORABLE MENTION

      QB: Jake Lowery, Moody, Jr., 6-1, 190

      QB: Landyn Smith, St. Clair Co., Jr., 5-9, 168

      RB: Zerrick Jones, Andalusia, Sr., 5-8, 175

      RB: Le'Kamren Meadows, Moody, Sr., 6-1, 210

      WR: John Austin, Williamson, Sr., 6-1, 195

      WR: Urijah Burnham, Priceville, Jr., 5-11, 170

      OL: Kingston Gooden, Valley, Sr., 6-1, 260

      OL: Kyler Mitchell, Montevallo, Sr., 6-3, 290

      K: JP Costa, Catholic-Montgomery, Jr., 5-10, 164

      K: Brandon Manganaris, Guntersville, Sr., 6-2, 175

      DL: Noah Ford, Boaz, Jr., 6-0, 205

      DL: Jakourian Gibson, LeFlore, Jr., 5-8, 215

      LB: Braxton Duncan, Russellville, So., 5-10, 180

      LB: Alex Plaia, John Carroll, Sr., 5-11, 218

      DB: Austin Kightlinger, Northside, Jr., 6-1, 185

      DB: Hudson Oliver, Guntersville, So., 5-11, 185

      P: Cole Raeuchle, Scottsboro, Sr., 6-2, 162

      P: Kade Riley, Valley, Sr., 6-0, 170

      ATH: Tra'vell Jones, St. Clair Co., Sr., 5-7, 178

      ATH: Tate McNeeley, Elmore Co., Sr., 5-8, 140

COACH OF THE YEAR

      Seth Parker, Priceville