Recently sold homes in Homewood

ADDRESS: 305 Broadway St.

BED/BATH: 4/3.5

SQUARE FOOTAGE: 2,981 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Edgewood

LIST PRICE: $1,200,000

SALE PRICE: $1,375,000

ADDRESS: 106 Yorkshire Drive

BED/BATH: 5/3.5

SQUARE FOOTAGE: 3,449 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Hollywood

LIST PRICE: $1,295,000

SALE PRICE: $1,150,000

ADDRESS: 501 Kenilworth Drive

BED/BATH: 3/2

SQUARE FOOTAGE: 1,876 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Edgewood

LIST PRICE: $875,000

SALE PRICE: $771,000

ADDRESS: 1569 Valley View Circle

BED/BATH: 3/2.5

SQUARE FOOTAGE: 1,794 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Valley Avenue area

LIST PRICE: $499,900

SALE PRICE: $533,000

ADDRESS: 39 Edgehill Road

BED/BATH: 3/2

SQUARE FOOTAGE: 1377 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Edgehill

LIST PRICE: $499,900

SALE PRICE: $517,500

ADDRESS: 1809 Parkside Circle

BED/BATH: 4/3

SQUARE FOOTAGE: 2,399 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: West Homewood

LIST PRICE: $524,900

SALE PRICE: $502,950