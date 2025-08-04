Recently sold homes in Homewood

205 Broadway St
ADDRESS: 305 Broadway St.
BED/BATH: 4/3.5
SQUARE FOOTAGE: 2,981 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Edgewood
LIST PRICE: $1,200,000
SALE PRICE: $1,375,000
106 Yorkshire Drive
ADDRESS: 106 Yorkshire Drive
BED/BATH: 5/3.5
SQUARE FOOTAGE: 3,449 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Hollywood
LIST PRICE: $1,295,000
SALE PRICE: $1,150,000
501 Kenilworth Drive
ADDRESS: 501 Kenilworth Drive
BED/BATH: 3/2
SQUARE FOOTAGE: 1,876 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Edgewood
LIST PRICE: $875,000
SALE PRICE: $771,000
1569 Valley View Circle
ADDRESS: 1569 Valley View Circle
BED/BATH: 3/2.5
SQUARE FOOTAGE: 1,794 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Valley Avenue area
LIST PRICE: $499,900
SALE PRICE: $533,000
39 Edgehill Road
ADDRESS: 39 Edgehill Road
BED/BATH: 3/2
SQUARE FOOTAGE: 1377 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Edgehill
LIST PRICE: $499,900
SALE PRICE: $517,500
1809 Parkside Circle
ADDRESS: 1809 Parkside Circle
BED/BATH: 4/3
SQUARE FOOTAGE: 2,399 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: West Homewood
LIST PRICE: $524,900
SALE PRICE: $502,950