Homewood real estate sales for October 2025

ADDRESS: 612 Forrest Drive

  • BED/BATH: 4/3.5
  • SQUARE FOOTAGE: 3,351 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Homewood
  • LIST PRICE: $1,599,000
  • SALE PRICE: $1,561,000

ADDRESS: 621 Oxmoor Road

  • BED/BATH: 4/3
  • SQUARE FOOTAGE: 2,219 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Near Palisades Church of Christ
  • LIST PRICE: $749,900
  • SALE PRICE: $734,400

ADDRESS: 14 W. Lakeshore Drive

  • BED/BATH: 4/3
  • SQUARE FOOTAGE: 3,204 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Near Columbiana Road
  • LIST PRICE: $699,000
  • SALE PRICE: $635,000

ADDRESS: 107 Havenwood Court

  • BED/BATH: 3/2
  • SQUARE FOOTAGE: 1,580 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Edgewood
  • LIST PRICE: $599,900
  • SALE PRICE: $634,095

ADDRESS: 1108 S. Shadesview Terrace

  • BED/BATH: 2/1.5
  • SQUARE FOOTAGE: 1,236 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Homewood
  • LIST PRICE: $430,000
  • SALE PRICE: $430,000

ADDRESS: 119 Oxmoor Road

  • BED/BATH: 3/2
  • SQUARE FOOTAGE: 1,332 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Edgemont
  • LIST PRICE: $419,900
  • SALE PRICE: $419,900