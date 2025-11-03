PHOTOS: Jennifer Andress, new council take office

1 of 65
Homewood Mayor Jennifer Andress is sworn in at Homewood City Hall on Monday, November 3rd, 2025. Photo by Richard Force.
Homewood City Hall before the swearing in ceremony for new Mayor Jennifer Andress and Councilmen Paul S. Simmons II, Nick Sims, Chris Lane, and Winslow Armstead on Monday, November 3rd, 2025. Photo by Richard Force.
Homewood swears in Mayor Jennifer Andress at Homewood City Hall on Monday, November 3rd, 2025. Photo by Richard Force.
Homewood swears in Councilman Paul S. Simmons II at Homewood City Hall on Monday, November 3rd, 2025. Photo by Richard Force.
Homewood swears in Councilman Nick Sims at Homewood City Hall on Monday, November 3rd, 2025. Photo by Richard Force.
Homewood swears in Councilman Chris Lane at Homewood City Hall on Monday, November 3rd, 2025. Photo by Richard Force.
Homewood swears in Councilman Winslow Armstead at Homewood City Hall on Monday, November 3rd, 2025. Photo by Richard Force.
Ward 1 Councilman Paul S Simmons II inspects his new desk before being sworn in at Homewood City Hall on Monday, November 3rd, 2025. Photo by Richard Force.
Mayor Jennifer Andress calls her first city council meeting to order with the support of newly sworn in Councilemen Paul S. Simmons II, Nick Sims, Chris Lane, and Winslow Armstead at Homewood City Hall on Monday, November 3rd, 2025. Photo by Richard Force.
Ward 4 Councileman Winslow Armstead and Mayor Jennifer Andress chat before being sworn in at Homewood City Hall on Monday, November 3rd, 2025. Photo by Richard Force.
Alabama District 46 Representative David Faulkner with Homewood Mayor Jennifer Andress and her husband before she is sworn in at Homewood City Hall on Monday, November 3rd, 2025. Photo by Richard Force.
Homewood Ward 1 Councilman Paul S. Simmons II and Ward 2 Councilman Nick Sims before being sworn in at Homewood City Hall on Monday, November 3rd, 2025. Photo by Richard Force.
Homewood Ward 4 Councilman Winslow Armstead inspects his new desk before being sworn in at Homewood City Hall on Monday, November 3rd, 2025. Photo by Richard Force.
Homewood Mayor Jennifer Andress and Ward 4 Councilman Winslow Armstead talk to a member of the public at Homewood City Hall on Monday, November 3rd, 2025. Photo by Richard Force.
Mayor Jennifer Andress during the pledge of allegiance at Homewood City Hall on Monday, November 3rd, 2025. Photo by Richard Force.
Homewood Ward 1 Councilman Paul S. Simmons II is sworn in at Homewood City Hall on Monday, November 3rd, 2025. Photo by Richard Force.
Homewood Ward 2 Councilman Nick Sims is sworn in at Homewood City Hall on Monday, November 3rd, 2025. Photo by Richard Force.
Homewood Ward 3 Councilman Chris Lane is sworn in at Homewood City Hall on Monday, November 3rd, 2025. Photo by Richard Force.
Homewood Ward 4 Councilman Winslow Armstead is sworn in at Homewood City Hall on Monday, November 3rd, 2025. Photo by Richard Force.
Homewood Mayor Jennifer Andress speaks after being sworn in at Homewood City Hall on Monday, November 3rd, 2025. Photo by Richard Force.
Homewood Mayor Jennifer Andress speaks after being sworn in at Homewood City Hall on Monday, November 3rd, 2025. Photo by Richard Force.
Homewood Ward 1 Councileman Paul S. Simmons II speaks after being sworn in Homewood at Homewood City Hall on Monday, November 3rd, 2025. Photo by Richard Force.
Homewood Ward 2 Councileman Nick Sims after being sworn in Homewood at Homewood City Hall on Monday, November 3rd, 2025. Photo by Richard Force.
35 of 65
Homewood City Clerk Bo Seagrist reacts to being appointed a City Clerk at Homewood City Hall on Monday, November 3rd, 2025. Photo by Richard Force.
Homewood Ward 3 Councileman Chris Lane after being sworn in Homewood at Homewood City Hall on Monday, November 3rd, 2025. Photo by Richard Force.
Homewood Ward 4 Councileman Winslow Armstead after being sworn in Homewood at Homewood City Hall on Monday, November 3rd, 2025. Photo by Richard Force.
Homewood Ward 4 Councileman Winslow Armstead speaks after being sworn in Homewood at Homewood City Hall on Monday, November 3rd, 2025. Photo by Richard Force.
Family members and guest watch the newly sworn in Mayor and City Council conduct their first orders of business at Homewood City Hall on Monday, November 3rd, 2025. Photo by Richard Force.
Ward 1 City Councilman Paul S. Simmons II with his family after being sworn in at Homewood City Hall on Monday, November 3rd, 2025. Photo by Richard Force.
Homewood Ward 3 Councilman Chris Lane talks with guest after being sworn in at Homewood City Hall on Monday, November 3rd, 2025. Photo by Richard Force.
Homewood Ward 2 Councilman Nick Sms with his family after being swong in at Homewood City Hall on Monday, November 3rd, 2025. Photo by Richard Force.
Ward 2 Councileman Nick Sims talks with guest after being sworn in at Homewood City Hall on Monday, November 3rd, 2025. Photo by Richard Force.
Alabama district 46 Representative David Faulkner talks with Homewood Mayor Jennifer Andress at Homewood City Hall on Monday, November 3rd, 2025. Photo by Richard Force.
Homewood Ward 4 Councilman Winslow Armstead talks with guest at Homewood City Hall on Monday, November 3rd, 2025. Photo by Richard Force.
Homewood Ward 1 Councilman Paul S. Simmons II talks with his daughter at Homewood City Hall on Monday, November 3rd, 2025. Photo by Richard Force.
Ward 1 Councileman Paul S. Simmons II with his family and friends after being sworn in at Homewood City Hall on Monday, November 3rd, 2025. Photo by Richard Force.
The newly sworn in Homewood Mayor and City Council. From Left to right Ward 1 Councilman Paul S. Simmons II, Ward 2 Councilman Nick Sims, Mayor Jennifer Andress, Ward 3 Councilman Chris Lane, and Ward 4 Councilman Winslow Armstead at Homewood City Hall on Monday, November 3rd, 2025. Photo by Richard Force.
The newly sworn in Homewood Mayor and City Council. From Left to right Ward 1 Councilman Paul S. Simmons II, Ward 2 Councilman Nick Sims, Mayor Jennifer Andress, Ward 3 Councilman Chris Lane, and Ward 4 Councilman Winslow Armstead at Homewood City Hall on Monday, November 3rd, 2025. Photo by Richard Force.
Homewood Ward 3 Councileman Chris Lane speaks after being sworn in Homewood at Homewood City Hall on Monday, November 3rd, 2025. Photo by Richard Force.
Homewood Ward 1 Councileman Paul S. Simmons II after being sworn in Homewood at Homewood City Hall on Monday, November 3rd, 2025. Photo by Richard Force.
Ward 3 Councileman Chris Lane during the pledge of allegiance at Homewood City Hall on Monday, November 3rd, 2025. Photo by Richard Force.
Newly sworn in Mayor Jennifer Andress calls her first city council meeting to order at Homewood City Hall on Monday, November 3rd, 2025. Photo by Richard Force.
Homewood Ward 3 Councilman Chris Lane before being sworn in at Homewood City Hall on Monday, November 3rd, 2025. Photo by Richard Force.
Ward 4 Councilman Winslow Armstead and City Clerk Bo Seagrist talk at Homewood City Hall on Monday, November 3rd, 2025. Photo by Richard Force.
Homewood City Clerk Bo Seagrist and Ward 1 Councilman Paul S. Simmons II talk at Homewood City Hall on Monday, November 3rd, 2025. Photo by Richard Force.
A Jennifer Andress supporter updates his campaign shirt after she is sworn in as Mayor at Homewood City Hall on Monday, November 3rd, 2025. Photo by Richard Force.
Mayor Jennifer Andress and members of the new City Council were sworn in Monday night at City Hall.
New members include Andress (Mayor and Council President), Paul Simmons (Ward 1), Nick Sims (Ward 2, Mayor Pro-Tem), Chris Lane (Ward 3) and Winslow Armstead (Ward 4).
Many family members and friends joined the new officials in the ceremony.
Included in the above gallery are photos from Monday night's ceremony.