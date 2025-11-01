November 2025 Homewood events guide

Author Visit: Alan Gratz
Where: Homewood Public Library, 1721 Oxmoor Road, Homewood
When: Saturday, Nov. 8, 4-5:30 p.m.
Cost: Free
Details: Join the Homewood Public Library for an afternoon with Alan Gratz, #1 New York Times bestselling author of Refugee, Ground Zero, Allies and more. Known for gripping historical fiction, Gratz will deliver a 45-minute talk filled with insights into his writing process, behind-the-scenes stories and inspiration for young readers. A book signing will follow the presentation, with titles available for purchase on-site from Little Professor Bookshop.
Holiday Open House
Where: Downtown Homewood
When: Thursday, Nov. 6, 5-8 p.m.
Cost: Free
Details: Kick off the holiday season with Homewood’s annual Holiday Open House, hosted by the Homewood Chamber of Commerce. Enjoy extended store hours, shopping discounts, hors d’oeuvres, refreshments and festive extras — including a trolley running through downtown.
Love Your Trees Day
Where: Patriot Park, 710 Oak Grove Road, Homewood
When: Saturday, Nov. 8, 9-11 a.m. (doors open at 8:45 a.m.)
Cost: Free (Homewood residents only)
Details: Join the Homewood Environmental Commission for a morning of education, fun and eco-friendly action. Participants will learn from local tree experts, enjoy refreshments and receive a free native tree (one per household) upon completing the workshop. Activities include a tree planting demo, vendor booths and hands-on tips for choosing and caring for trees at home. Registration is required, and in-person attendance is necessary to receive a tree.
Movies & Mocktails: Wicked Science Night
Where: Homewood Public Library, 1721 Oxmoor Road, Homewood
When: Thursday, Nov. 13, 6:30-8 p.m.
Cost: Free; registration required
Details: Enjoy some “wicked” science with The Science Lady at Homewood Public Library’s themed Movies & Mocktails party. Kids and families will explore experiments, mix up mocktails and discover fun that may just defy gravity. Costumes encouraged, and registration is required for this event.
Glow Parade
Where: Starts at Seeds Coffee, ends at Trinity West Homewood, Oak Grove Road, Homewood
When: Sunday, Nov. 16, 5-7 p.m.
Cost: Free
Details: Trinity West Homewood’s Glow Parade returns to light up the streets of West Homewood. Everyone’s invited to join — not just watch — this high-energy community event featuring glow sticks, lights, decorated bikes, strollers, pets and more. The parade begins at Seeds Coffee and ends at Trinity West with a tailgate celebration including inflatables, food and music. Glow gear will be provided, or bring your own. Shuttle service runs from Trinity West to Seeds until 4:20 p.m.
Veterans Tribute Concert by Homewood Pops
Where: Homewood Public Library, 1721 Oxmoor Road, Homewood
When: Tuesday, Nov. 18, 6:30-7:30 p.m.
Cost: Free
Details: The Homewood Pops Community Band, featuring Homewood Patriot Band alumni and local musicians, presents a heartfelt concert honoring our veterans. This community performance offers a moving tribute through music and celebrates the service and sacrifice of military families. All are welcome.
OFFICIAL MEETINGS
- Nov. 10 and 24: City Council, 6 p.m., City Hall, 2nd Floor Council Chambers
HOMEWOOD PUBLIC LIBRARY EVENTS
ADULTS
- Nov. 1-30: Ellenburg Art Gallery — Miles Jackson, Ellenburg Art Gallery Nov. 1-30: Monthly Spice Club — Sage kits available at Adult Services
- Mondays, Nov. 3, 10, 17, 24, 2-3 p.m.: Virtual Library Yoga with Jackie Tally, Zoom
- Monday, Nov. 3, 6-7 p.m.: Magnus Mondays — Podcast Club, Room 102
- Tuesday, Nov. 4, 2-3:30 p.m.: Not Your Mama’s Book Club — Effective Coping with Loss, Library Boardroom
- Tuesday, Nov. 4, 3-4 p.m.: West Homewood Presents — Veterans Day with Niki Sepsas, Homewood Senior Center
- Tuesdays, Nov. 4, 18, 6-8 p.m.: Clase de inglés gratis para adultos, Room 101 or 102
- Tuesday, Nov. 4, 6-7:30 p.m.: Sound Baths with Dr. Lindsey Smith, Large Auditorium
- Tuesday, Nov. 4, 6:30-8 p.m.: Oxmoor Page Turners — The Water Dancer, Library Boardroom
- Wednesdays, Nov. 5, 19, 3-4 p.m.: Live Yoga with Jackie Tally, Large Auditorium
- Thursday, Nov. 6, 6:30-8 p.m.: Read It and Eat Book Club — The Simplicity of Cider, Urban Cookhouse
- Monday, Nov. 10, 12:45-1:45 p.m.: West Oxmoor Presents — Card Making, Regency Village
- Thursday, Nov. 13, 6:30-8:30 p.m.: Homewood Connected — How To Break Up With Your Phone, Round Auditorium
- Thursday, Nov. 13, 6-8:30 p.m.: Movies & Mocktails — Wicked, Large Auditorium
- Friday, Nov. 14, 10 a.m.-2 p.m.: Document Shredding & Electronics Recycling, Library Parking Lot
- Friday, Nov. 14, 2-3 p.m.: Niki Sepsas Presents — Dr. Mary Walker & the Medal of Honor, Large Auditorium
- Tuesday, Nov. 18, 10-11 a.m.: Retired Physicians Symposium — The Holocaust with Chris Berdy, Large Auditorium
- Tuesday, Nov. 18, 12-1 p.m.: The ABCs of Medicare, Room 116
- Tuesday, Nov. 18, 1-2 p.m.: Seasonal Stories, Round Auditorium
- Tuesday, Nov. 18, 6:30-8 p.m.: Masterpiece Makers — Cards That Pop!, Room 109
- Tuesday, Nov. 18, 6:30-8 p.m.: Southern Gothic Book Club — South to America, Room 102
- Tuesday, Nov. 18, 6:30-7:30 p.m.: Homewood Pops Community Band Concert, Large Auditorium
- Wednesday, Nov. 19, 2-3:30 p.m.: Better Than Therapy Book Club — Here One Moment, Library Boardroom
- Thursday, Nov. 20, 6:30-8 p.m.: Miniature Painting with September Reed, Room 109
- Thursday, Nov. 20, 6:30-9 p.m.: Magic Hour Film Club — Days of Heaven, Large Auditorium
- Monday, Nov. 24, 6-7 p.m.: Dixie’s Pet Loss Support Group, Room 106
- Monday, Nov. 24, 6:30-8 p.m.: Braggable Book Club — The Iliad, Room 106
- Tuesday, Nov. 25, 6-7 p.m.: Romantasy Book Club — Assistant to the Villain, Room 102
COMPUTER CLASSES
- Tuesday, Nov. 4, 2:30-4 p.m.: Introduction to PowerPoint 2016, Computer Training Lab & Zoom
- Thursday, Nov. 6, 6-7:30 p.m.: Introduction to Excel 2016, Computer Training Lab & Zoom
- Saturday, Nov. 15, 10:30-12 p.m.: Device Advice, Computer Training Lab & Zoom
- Tuesday, Nov. 18, 2:30-4 p.m.: iPad Basics, Computer Training Lab & Zoom
- Thursday, Nov. 20, 2:30-4 p.m.: Canva for Beginners, Computer Training Lab & Zoom
CHILDREN
- Nov. 1 & 15, 10:30-11 a.m.: The Baby Bunch, Round Auditorium
- Nov. 3, 1:30-2:30 p.m.: Homeschool Hour — Enlightening Electricity with McWane, Round Auditorium
- Mondays, Nov. 3, 17, 24, Dec. 1, 4:30-5:30 p.m.: Violin 102, Room 110
- Tuesdays, Nov. 4, 18, 25, 10-10:30 a.m.: Story Explorers, Round Auditorium
- Tuesday, Nov. 4, 3:30-4 p.m.: After-School Storytime, Round Auditorium
- Tuesday, Nov. 4, 4:30-5:30 p.m.: Kids’ Advisory Board, Room 109
- Wednesdays, Nov. 5, 12, 19, 10-10:30 a.m.: Storypalooza, Round Auditorium
- Wednesdays, Nov. 5, 12, 19, 3:30-4:30 p.m.: Barks and Books, Round Auditorium
- Thursdays, Nov. 6, 13, 20, 10-10:30 a.m.: Stay and Play, Round Auditorium
- Thursday, Nov. 6, 4-5 p.m.: Homeschool Hour — Mind and Motion, Round Auditorium
- Friday, Nov. 7, 10:30-11 a.m.: Fiddlesticks, Round Auditorium
- Saturday, Nov. 8, 4-5:30 p.m.: Meet Author Alan Gratz, Large Auditorium
- Monday, Nov. 10, 1:30-2:30 p.m.: Homeschool Hour — Art Attack, Round Auditorium
- Monday, Nov. 10, 3:30-4:15 p.m.: Cozy Corner, Round Auditorium
- Friday, Nov. 14, 9:30-11 a.m.: Coffee Playdate, Round Auditorium
- Monday, Nov. 17, 10:30-11 a.m.: Baby Book Club, Round Auditorium
- Monday, Nov. 17, 4-4:30 p.m.: DIY Club — Geodes!, Round Auditorium
- Thursday, Nov. 20, 4-4:30 p.m.: Story Seeker Society, Round Auditorium
- Friday, Nov. 21, 10-10:45 a.m.: Tumble Tots, Round Auditorium
- Monday, Nov. 24, 4-4:45 p.m.: Art on a Roll!, Room 102
TEENS
- Monday, Nov. 3, 4-5 p.m.: Paper Flower Making, Room 109
- Tuesday, Nov. 4, 4-5:30 p.m.: Lego Club, Room 109
- Wednesdays, Nov. 5, 19, 4-5:30 p.m.: Teen Digital Art, Room 109
- Thursday, Nov. 6, 6-7 p.m.: Teen Advisory Board, Rooms 108/109
- Friday, Nov. 7, 3:30-5:30 p.m.: Oil Painting, Room 109
- Saturday, Nov. 8, 4-5:30 p.m.: Meet Author Alan Gratz, Large Auditorium
- Monday, Nov. 10, 1-2 p.m.: Teen Homeschool Hour — Industrial Music with Sloss Furnace, Room 109
- Monday, Nov. 10, 4-5 p.m.: Game Design for Teens, Room 109
- Wednesday, Nov. 12, 4-5 p.m.: GirlSpring Girls’ Empowerment Club, Room 109
- Thursday, Nov. 13, 4-5 p.m.: Teen Theatre Thursdays, Room 101
- Thursdays, Nov. 13, 20, 6-8 p.m.: Homewood Teen Chess Club, Room 102
- Friday, Nov. 14, 4-5 p.m.: Teen Art Camp, Room 109
- Friday, Nov. 21, 4-5 p.m.: Studio Teen Film Club, Room 109