Homewood real estate sales: November 2025

by

Here are the Homewood real estate sales for November 2025.

ADDRESS: 1103 Fern St.

  • BED/BATH: 6/5.5
  • SQUARE FOOTAGE: 4,581 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Near Green Springs Highway
  • LIST PRICE: $859,900
  • SALE PRICE: $835,000

ADDRESS: 176 University Park Drive

  • BED/BATH: 4/3
  • SQUARE FOOTAGE: 2,549 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Brookdale
  • LIST PRICE: $725,000
  • SALE PRICE: $730,000

ADDRESS: 1640 Ridge Road

  • BED/BATH: 3/3.5
  • SQUARE FOOTAGE: 2,404 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Homewood
  • LIST PRICE: $675,000
  • SALE PRICE: $675,000

ADDRESS: 889 Delcris Drive

  • BED/BATH: 3/2
  • SQUARE FOOTAGE: 1,562 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Huntington Parc
  • LIST PRICE: $450,000
  • SALE PRICE: $437,500

ADDRESS: 200 Hallman Hill E. Unit 113

  • BED/BATH: 1/1
  • SQUARE FOOTAGE: 816 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Downtown Homewood
  • LIST PRICE: $436,000
  • SALE PRICE: $436,000

ADDRESS: 104 Edgemont Drive

  • BED/BATH: 3/2
  • SQUARE FOOTAGE: 1,081 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: West Homewood
  • LIST PRICE: $399,900
  • SALE PRICE: $350,000