Homewood real estate sales: November 2025

Here are the Homewood real estate sales for November 2025.
ADDRESS: 1103 Fern St.
- BED/BATH: 6/5.5
- SQUARE FOOTAGE: 4,581 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Near Green Springs Highway
- LIST PRICE: $859,900
- SALE PRICE: $835,000
ADDRESS: 176 University Park Drive
- BED/BATH: 4/3
- SQUARE FOOTAGE: 2,549 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Brookdale
- LIST PRICE: $725,000
- SALE PRICE: $730,000
ADDRESS: 1640 Ridge Road
- BED/BATH: 3/3.5
- SQUARE FOOTAGE: 2,404 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Homewood
- LIST PRICE: $675,000
- SALE PRICE: $675,000
ADDRESS: 889 Delcris Drive
- BED/BATH: 3/2
- SQUARE FOOTAGE: 1,562 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Huntington Parc
- LIST PRICE: $450,000
- SALE PRICE: $437,500
ADDRESS: 200 Hallman Hill E. Unit 113
- BED/BATH: 1/1
- SQUARE FOOTAGE: 816 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Downtown Homewood
- LIST PRICE: $436,000
- SALE PRICE: $436,000
ADDRESS: 104 Edgemont Drive
- BED/BATH: 3/2
- SQUARE FOOTAGE: 1,081 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: West Homewood
- LIST PRICE: $399,900
- SALE PRICE: $350,000