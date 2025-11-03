Homewood Public Library calendar for November

Photo courtesy of the Homewood Public Library.
The Homewood Public Library will host several events throughout November.
The Homewood Public Library has plenty of events and activities for all ages throughout the month of November.
ADULTS
Nov. 1-30: Ellenburg Art Gallery — Miles Jackson, Ellenburg Art Gallery Nov. 1-30: Monthly Spice Club — Sage kits available at Adult Services
Mondays, Nov. 3, 10, 17, 24, 2-3 p.m.: Virtual Library Yoga with Jackie Tally, Zoom
Monday, Nov. 3, 6-7 p.m.: Magnus Mondays — Podcast Club, Room 102
Tuesday, Nov. 4, 2-3:30 p.m.: Not Your Mama’s Book Club — Effective Coping with Loss, Library Boardroom
Tuesday, Nov. 4, 3-4 p.m.: West Homewood Presents — Veterans Day with Niki Sepsas, Homewood Senior Center
Tuesdays, Nov. 4, 18, 6-8 p.m.: Clase de inglés gratis para adultos, Room 101 or 102
Tuesday, Nov. 4, 6-7:30 p.m.: Sound Baths with Dr. Lindsey Smith, Large Auditorium
Tuesday, Nov. 4, 6:30-8 p.m.: Oxmoor Page Turners — The Water Dancer, Library Boardroom
Wednesdays, Nov. 5, 19, 3-4 p.m.: Live Yoga with Jackie Tally, Large Auditorium
Thursday, Nov. 6, 6:30-8 p.m.: Read It and Eat Book Club — The Simplicity of Cider, Urban Cookhouse
Monday, Nov. 10, 12:45-1:45 p.m.: West Oxmoor Presents — Card Making, Regency Village
Thursday, Nov. 13, 6:30-8:30 p.m.: Homewood Connected — How To Break Up With Your Phone, Round Auditorium
Thursday, Nov. 13, 6-8:30 p.m.: Movies & Mocktails — Wicked, Large Auditorium
Friday, Nov. 14, 10 a.m.-2 p.m.: Document Shredding & Electronics Recycling, Library Parking Lot
Friday, Nov. 14, 2-3 p.m.: Niki Sepsas Presents — Dr. Mary Walker & the Medal of Honor, Large Auditorium
Tuesday, Nov. 18, 10-11 a.m.: Retired Physicians Symposium — The Holocaust with Chris Berdy, Large Auditorium
Tuesday, Nov. 18, 12-1 p.m.: The ABCs of Medicare, Room 116
Tuesday, Nov. 18, 1-2 p.m.: Seasonal Stories, Round Auditorium
Tuesday, Nov. 18, 6:30-8 p.m.: Masterpiece Makers — Cards That Pop!, Room 109
Tuesday, Nov. 18, 6:30-8 p.m.: Southern Gothic Book Club — South to America, Room 102
Tuesday, Nov. 18, 6:30-7:30 p.m.: Homewood Pops Community Band Concert, Large Auditorium
Wednesday, Nov. 19, 2-3:30 p.m.: Better Than Therapy Book Club — Here One Moment, Library Boardroom
Thursday, Nov. 20, 6:30-8 p.m.: Miniature Painting with September Reed, Room 109
Thursday, Nov. 20, 6:30-9 p.m.: Magic Hour Film Club — Days of Heaven, Large Auditorium
Monday, Nov. 24, 6-7 p.m.: Dixie’s Pet Loss Support Group, Room 106
Monday, Nov. 24, 6:30-8 p.m.: Braggable Book Club — The Iliad, Room 106
Tuesday, Nov. 25, 6-7 p.m.: Romantasy Book Club — Assistant to the Villain, Room 102
COMPUTER CLASSES
Tuesday, Nov. 4, 2:30-4 p.m.: Introduction to PowerPoint 2016, Computer Training Lab & Zoom
Thursday, Nov. 6, 6-7:30 p.m.: Introduction to Excel 2016, Computer Training Lab & Zoom
Saturday, Nov. 15, 10:30-12 p.m.: Device Advice, Computer Training Lab & Zoom
Tuesday, Nov. 18, 2:30-4 p.m.: iPad Basics, Computer Training Lab & Zoom
Thursday, Nov. 20, 2:30-4 p.m.: Canva for Beginners, Computer Training Lab & Zoom
CHILDREN
Nov. 1 & 15, 10:30-11 a.m.: The Baby Bunch, Round Auditorium
Nov. 3, 1:30-2:30 p.m.: Homeschool Hour — Enlightening Electricity with McWane, Round Auditorium
Mondays, Nov. 3, 17, 24, Dec. 1, 4:30-5:30 p.m.: Violin 102, Room 110
Tuesdays, Nov. 4, 18, 25, 10-10:30 a.m.: Story Explorers, Round Auditorium
Tuesday, Nov. 4, 3:30-4 p.m.: After-School Storytime, Round Auditorium
Tuesday, Nov. 4, 4:30-5:30 p.m.: Kids’ Advisory Board, Room 109
Wednesdays, Nov. 5, 12, 19, 10-10:30 a.m.: Storypalooza, Round Auditorium
Wednesdays, Nov. 5, 12, 19, 3:30-4:30 p.m.: Barks and Books, Round Auditorium
Thursdays, Nov. 6, 13, 20, 10-10:30 a.m.: Stay and Play, Round Auditorium
Thursday, Nov. 6, 4-5 p.m.: Homeschool Hour — Mind and Motion, Round Auditorium
Friday, Nov. 7, 10:30-11 a.m.: Fiddlesticks, Round Auditorium
Saturday, Nov. 8, 4-5:30 p.m.: Meet Author Alan Gratz, Large Auditorium
Monday, Nov. 10, 1:30-2:30 p.m.: Homeschool Hour — Art Attack, Round Auditorium
Monday, Nov. 10, 3:30-4:15 p.m.: Cozy Corner, Round Auditorium
Friday, Nov. 14, 9:30-11 a.m.: Coffee Playdate, Round Auditorium
Monday, Nov. 17, 10:30-11 a.m.: Baby Book Club, Round Auditorium
Monday, Nov. 17, 4-4:30 p.m.: DIY Club — Geodes!, Round Auditorium
Thursday, Nov. 20, 4-4:30 p.m.: Story Seeker Society, Round Auditorium
Friday, Nov. 21, 10-10:45 a.m.: Tumble Tots, Round Auditorium
Monday, Nov. 24, 4-4:45 p.m.: Art on a Roll!, Room 102
TEENS
Monday, Nov. 3, 4-5 p.m.: Paper Flower Making, Room 109
Tuesday, Nov. 4, 4-5:30 p.m.: Lego Club, Room 109
Wednesdays, Nov. 5, 19, 4-5:30 p.m.: Teen Digital Art, Room 109
Thursday, Nov. 6, 6-7 p.m.: Teen Advisory Board, Rooms 108/109
Friday, Nov. 7, 3:30-5:30 p.m.: Oil Painting, Room 109
Saturday, Nov. 8, 4-5:30 p.m.: Meet Author Alan Gratz, Large Auditorium
Monday, Nov. 10, 1-2 p.m.: Teen Homeschool Hour — Industrial Music with Sloss Furnace, Room 109
Monday, Nov. 10, 4-5 p.m.: Game Design for Teens, Room 109
Wednesday, Nov. 12, 4-5 p.m.: GirlSpring Girls’ Empowerment Club, Room 109
Thursday, Nov. 13, 4-5 p.m.: Teen Theatre Thursdays, Room 101
Thursdays, Nov. 13, 20, 6-8 p.m.: Homewood Teen Chess Club, Room 102
Friday, Nov. 14, 4-5 p.m.: Teen Art Camp, Room 109
Friday, Nov. 21, 4-5 p.m.: Studio Teen Film Club, Room 109