Homewood Public Library calendar for November

The Homewood Public Library has plenty of events and activities for all ages throughout the month of November.

ADULTS

Nov. 1-30: Ellenburg Art Gallery — Miles Jackson, Ellenburg Art Gallery Nov. 1-30: Monthly Spice Club — Sage kits available at Adult Services

Mondays, Nov. 3, 10, 17, 24, 2-3 p.m.: Virtual Library Yoga with Jackie Tally, Zoom

Monday, Nov. 3, 6-7 p.m.: Magnus Mondays — Podcast Club, Room 102

Tuesday, Nov. 4, 2-3:30 p.m.: Not Your Mama’s Book Club — Effective Coping with Loss, Library Boardroom

Tuesday, Nov. 4, 3-4 p.m.: West Homewood Presents — Veterans Day with Niki Sepsas, Homewood Senior Center

Tuesdays, Nov. 4, 18, 6-8 p.m.: Clase de inglés gratis para adultos, Room 101 or 102

Tuesday, Nov. 4, 6-7:30 p.m.: Sound Baths with Dr. Lindsey Smith, Large Auditorium

Tuesday, Nov. 4, 6:30-8 p.m.: Oxmoor Page Turners — The Water Dancer, Library Boardroom

Wednesdays, Nov. 5, 19, 3-4 p.m.: Live Yoga with Jackie Tally, Large Auditorium

Thursday, Nov. 6, 6:30-8 p.m.: Read It and Eat Book Club — The Simplicity of Cider, Urban Cookhouse

Monday, Nov. 10, 12:45-1:45 p.m.: West Oxmoor Presents — Card Making, Regency Village

Thursday, Nov. 13, 6:30-8:30 p.m.: Homewood Connected — How To Break Up With Your Phone, Round Auditorium

Thursday, Nov. 13, 6-8:30 p.m.: Movies & Mocktails — Wicked, Large Auditorium

Friday, Nov. 14, 10 a.m.-2 p.m.: Document Shredding & Electronics Recycling, Library Parking Lot

Friday, Nov. 14, 2-3 p.m.: Niki Sepsas Presents — Dr. Mary Walker & the Medal of Honor, Large Auditorium

Tuesday, Nov. 18, 10-11 a.m.: Retired Physicians Symposium — The Holocaust with Chris Berdy, Large Auditorium

Tuesday, Nov. 18, 12-1 p.m.: The ABCs of Medicare, Room 116

Tuesday, Nov. 18, 1-2 p.m.: Seasonal Stories, Round Auditorium

Tuesday, Nov. 18, 6:30-8 p.m.: Masterpiece Makers — Cards That Pop!, Room 109

Tuesday, Nov. 18, 6:30-8 p.m.: Southern Gothic Book Club — South to America, Room 102

Tuesday, Nov. 18, 6:30-7:30 p.m.: Homewood Pops Community Band Concert, Large Auditorium

Wednesday, Nov. 19, 2-3:30 p.m.: Better Than Therapy Book Club — Here One Moment, Library Boardroom

Thursday, Nov. 20, 6:30-8 p.m.: Miniature Painting with September Reed, Room 109

Thursday, Nov. 20, 6:30-9 p.m.: Magic Hour Film Club — Days of Heaven, Large Auditorium

Monday, Nov. 24, 6-7 p.m.: Dixie’s Pet Loss Support Group, Room 106

Monday, Nov. 24, 6:30-8 p.m.: Braggable Book Club — The Iliad, Room 106

Tuesday, Nov. 25, 6-7 p.m.: Romantasy Book Club — Assistant to the Villain, Room 102

COMPUTER CLASSES

Tuesday, Nov. 4, 2:30-4 p.m.: Introduction to PowerPoint 2016, Computer Training Lab & Zoom

Thursday, Nov. 6, 6-7:30 p.m.: Introduction to Excel 2016, Computer Training Lab & Zoom

Saturday, Nov. 15, 10:30-12 p.m.: Device Advice, Computer Training Lab & Zoom

Tuesday, Nov. 18, 2:30-4 p.m.: iPad Basics, Computer Training Lab & Zoom

Thursday, Nov. 20, 2:30-4 p.m.: Canva for Beginners, Computer Training Lab & Zoom

CHILDREN

Nov. 1 & 15, 10:30-11 a.m.: The Baby Bunch, Round Auditorium

Nov. 3, 1:30-2:30 p.m.: Homeschool Hour — Enlightening Electricity with McWane, Round Auditorium

Mondays, Nov. 3, 17, 24, Dec. 1, 4:30-5:30 p.m.: Violin 102, Room 110

Tuesdays, Nov. 4, 18, 25, 10-10:30 a.m.: Story Explorers, Round Auditorium

Tuesday, Nov. 4, 3:30-4 p.m.: After-School Storytime, Round Auditorium

Tuesday, Nov. 4, 4:30-5:30 p.m.: Kids’ Advisory Board, Room 109

Wednesdays, Nov. 5, 12, 19, 10-10:30 a.m.: Storypalooza, Round Auditorium

Wednesdays, Nov. 5, 12, 19, 3:30-4:30 p.m.: Barks and Books, Round Auditorium

Thursdays, Nov. 6, 13, 20, 10-10:30 a.m.: Stay and Play, Round Auditorium

Thursday, Nov. 6, 4-5 p.m.: Homeschool Hour — Mind and Motion, Round Auditorium

Friday, Nov. 7, 10:30-11 a.m.: Fiddlesticks, Round Auditorium

Saturday, Nov. 8, 4-5:30 p.m.: Meet Author Alan Gratz, Large Auditorium

Monday, Nov. 10, 1:30-2:30 p.m.: Homeschool Hour — Art Attack, Round Auditorium

Monday, Nov. 10, 3:30-4:15 p.m.: Cozy Corner, Round Auditorium

Friday, Nov. 14, 9:30-11 a.m.: Coffee Playdate, Round Auditorium

Monday, Nov. 17, 10:30-11 a.m.: Baby Book Club, Round Auditorium

Monday, Nov. 17, 4-4:30 p.m.: DIY Club — Geodes!, Round Auditorium

Thursday, Nov. 20, 4-4:30 p.m.: Story Seeker Society, Round Auditorium

Friday, Nov. 21, 10-10:45 a.m.: Tumble Tots, Round Auditorium

Monday, Nov. 24, 4-4:45 p.m.: Art on a Roll!, Room 102

TEENS

Monday, Nov. 3, 4-5 p.m.: Paper Flower Making, Room 109

Tuesday, Nov. 4, 4-5:30 p.m.: Lego Club, Room 109

Wednesdays, Nov. 5, 19, 4-5:30 p.m.: Teen Digital Art, Room 109

Thursday, Nov. 6, 6-7 p.m.: Teen Advisory Board, Rooms 108/109

Friday, Nov. 7, 3:30-5:30 p.m.: Oil Painting, Room 109

Saturday, Nov. 8, 4-5:30 p.m.: Meet Author Alan Gratz, Large Auditorium

Monday, Nov. 10, 1-2 p.m.: Teen Homeschool Hour — Industrial Music with Sloss Furnace, Room 109

Monday, Nov. 10, 4-5 p.m.: Game Design for Teens, Room 109

Wednesday, Nov. 12, 4-5 p.m.: GirlSpring Girls’ Empowerment Club, Room 109

Thursday, Nov. 13, 4-5 p.m.: Teen Theatre Thursdays, Room 101

Thursdays, Nov. 13, 20, 6-8 p.m.: Homewood Teen Chess Club, Room 102

Friday, Nov. 14, 4-5 p.m.: Teen Art Camp, Room 109

Friday, Nov. 21, 4-5 p.m.: Studio Teen Film Club, Room 109