Commerce Cup Pickleball Tournament is Friday

Commerce Cup

Pickleball

Tournament

Where: The Picklr, 1031 Montgomery Highway #101, Vestavia Hills

When: Friday, Oct. 24, 9 a.m.

Details: Players and spectators can enjoy competition, coaching sessions, sponsor booths, food and networking. Ticket options include Tournament Play ($75 per player or $150 per team), Learn & Rally ($75) for beginners and Players Lounge ($25) for spectators. All tickets include breakfast, lunch and refreshments. Proceeds support Chamber programs, events and scholarships for Homewood students. Sponsorships available.

Website: homewoodchamber.org