FREE Adult English Classes (open to adults 18 and older)

Check the schedule for class location for each class. To register, contact Stephanie at The Literacy Council slyas@literacy-council.org Clase de ingles gratis para adultos (abierto a adultos de 18 y mayores) los martes, de 6:00-20:00, 4 & 12 de Mayo de 2026 Para registrarse, póngase en contacto con Stephanie en The Literacy Council slyas@literacy-council.org