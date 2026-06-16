ACT Weekend Workshop
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Homewood Public Library 1721 Oxmoor Road, Homewood, Alabama 35209
This two-day ACT weekend workshop will help prepare them with content prep and a practice test. Students will need to bring a notebook or laptop, pencil, calculator, and bottled beverage/snack. $40 per teen. A pizza lunch is included on Saturday. No refunds or transfers on tickets. Register online at homewoodpubliclibrary.org/act.
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Homewood Public Library 1721 Oxmoor Road, Homewood, Alabama 35209
Education & Learning, Workshops