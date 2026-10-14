5th Annual Rickwood Field Home Run Derby
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Rickwood Field 1137 12th Street West, Homewood, Alabama 35204
The 5th Annual Rickwood Field Home Run Derby is Sunday, October 25, at historic Rickwood Field, America's oldest professional ballpark.
1:15 PM: Autograph session with Doc Gooden, Russell Branyan, Corky Miller, Brady Clark, Mike McHenry and three-time Derby champion Ian Hancock.
3:15 PM: Home Run Derby.
Tickets: $20 general admission, $40 autograph session, children under 12 free. A portion of proceeds benefits local youth baseball.
Tickets: https://events.hometownticketing.com/boxoffice/wbl/L2VtYmVkL2V2ZW50LzIy
Info
Rickwood Field 1137 12th Street West, Homewood, Alabama 35204
Kids & Family, Sports