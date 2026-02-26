Recently sold homes in Homewood: February 2026

×
100 University Park Drive
100 University Park Drive
ADDRESS: 100 University Park Drive
- BED/BATH: 3/3
- SQUARE FOOTAGE: 2,760 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Brookdale
- LIST PRICE: $759,000
- SALE PRICE: $749,000
×
3521 Rhodes Drive
3521 Rhodes Drive
ADDRESS:
- BED/BATH: 5/2.5
- SQUARE FOOTAGE: 3,166 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Homewood
- LIST PRICE: $649,999
- SALE PRICE: $652,000
×
200 Mecca Ave.
200 Mecca Ave.
ADDRESS: 200 Mecca Ave.
- BED/BATH: 3/2
- SQUARE FOOTAGE: 1,701 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Edgewood
- LIST PRICE: $599,000
- SALE PRICE: $550,000
×
610 Warwick Road
610 Warwick Road
ADDRESS: 610 Warwick Road
- BED/BATH: 3/2
- SQUARE FOOTAGE: 1,910 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Homewood
- LIST PRICE: $539,000
- SALE PRICE: $550,000
×
121 Venetian Way
121 Venetian Way
ADDRESS: 121 Venetian Way
- BED/BATH: 3/2.5
- SQUARE FOOTAGE: 2,312 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: West Homewood
- LIST PRICE: $399,900
- SALE PRICE: $410,000
×
535 Oxmoor Road
535 Oxmoor Road
ADDRESS: 535 Oxmoor Road
- BED/BATH: 2/1
- SQUARE FOOTAGE: 1,023 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Edgewood
- LIST PRICE: $429,000
- SALE PRICE: $409,500