Recently sold homes in Homewood: February 2026

by

Businesses

ADDRESS: 100 University Park Drive

  • BED/BATH: 3/3
  • SQUARE FOOTAGE: 2,760 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Brookdale
  • LIST PRICE: $759,000
  • SALE PRICE: $749,000

ADDRESS:

  • BED/BATH: 5/2.5
  • SQUARE FOOTAGE: 3,166 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Homewood
  • LIST PRICE: $649,999
  • SALE PRICE: $652,000

ADDRESS: 200 Mecca Ave.

  • BED/BATH: 3/2
  • SQUARE FOOTAGE: 1,701 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Edgewood
  • LIST PRICE: $599,000
  • SALE PRICE: $550,000

ADDRESS: 610 Warwick Road

  • BED/BATH: 3/2
  • SQUARE FOOTAGE: 1,910 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Homewood
  • LIST PRICE: $539,000
  • SALE PRICE: $550,000

ADDRESS: 121 Venetian Way

  • BED/BATH: 3/2.5
  • SQUARE FOOTAGE: 2,312 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: West Homewood
  • LIST PRICE: $399,900
  • SALE PRICE: $410,000

ADDRESS: 535 Oxmoor Road

  • BED/BATH: 2/1
  • SQUARE FOOTAGE: 1,023 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Edgewood
  • LIST PRICE: $429,000
  • SALE PRICE: $409,500