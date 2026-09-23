Recent real estate sales in Homewood: September 2026

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ADDRESS: 801 Carr Ave.

BED/BATH: 4/3.5

SQUARE FOOTAGE: 3,538 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Edgewood

LIST PRICE: $1,050,000

SALE PRICE: $1,100,000

ADDRESS: 1500 Manhattan St.

BED/BATH: 3/3

SQUARE FOOTAGE: 2,658 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Near Homewood Central Park

LIST PRICE: $899,900

SALE PRICE: $1,080,000

ADDRESS: 578 Bristol Lane

BED/BATH: 4/3.5

SQUARE FOOTAGE: 3,524 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Huntington Park

LIST PRICE: $729,900

SALE PRICE: $700,000

ADDRESS: 517 Edgecrest Drive

BED/BATH: 4/2.5

SQUARE FOOTAGE: 2,500 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: West Homewood

LIST PRICE: $424,900

SALE PRICE: $435,000

ADDRESS: 2909 Parkridge Drive

BED/BATH: 3/2

SQUARE FOOTAGE: 1,528 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Near Homewood Central Park

LIST PRICE: $399,900

SALE PRICE: $345,000

ADDRESS: 1902 26th Ave. S.

BED/BATH: 2/2

SQUARE FOOTAGE: 925 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Homewood

LIST PRICE: $235,000

SALE PRICE: $218,500