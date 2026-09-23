Recent real estate sales in Homewood: September 2026

ADDRESS: 801 Carr Ave.
BED/BATH: 4/3.5
SQUARE FOOTAGE: 3,538 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Edgewood
LIST PRICE: $1,050,000
SALE PRICE: $1,100,000
ADDRESS: 1500 Manhattan St.
BED/BATH: 3/3
SQUARE FOOTAGE: 2,658 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Near Homewood Central Park
LIST PRICE: $899,900
SALE PRICE: $1,080,000
ADDRESS: 578 Bristol Lane
BED/BATH: 4/3.5
SQUARE FOOTAGE: 3,524 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Huntington Park
LIST PRICE: $729,900
SALE PRICE: $700,000
ADDRESS: 517 Edgecrest Drive
BED/BATH: 4/2.5
SQUARE FOOTAGE: 2,500 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: West Homewood
LIST PRICE: $424,900
SALE PRICE: $435,000
ADDRESS: 2909 Parkridge Drive
BED/BATH: 3/2
SQUARE FOOTAGE: 1,528 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Near Homewood Central Park
LIST PRICE: $399,900
SALE PRICE: $345,000
ADDRESS: 1902 26th Ave. S.
BED/BATH: 2/2
SQUARE FOOTAGE: 925 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Homewood
LIST PRICE: $235,000
SALE PRICE: $218,500