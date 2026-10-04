Recent real estate sales in Homewood: October 2026

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ADDRESS: 329 Kenilworth Drive

BED/BATH: 4/3.5

SQUARE FOOTAGE: 2,755 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Edgewood

LIST PRICE: $1,249,900

SALE PRICE: $1,220,000

ADDRESS: 309 Crest Drive

BED/BATH: 4/3

SQUARE FOOTAGE: 4,814 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Homewood

LIST PRICE: $729,900

SALE PRICE: $780,000

ADDRESS: 104 Mecca Ave.

BED/BATH: 3/2

SQUARE FOOTAGE: 1,751 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Edgewood

LIST PRICE: $729,000

SALE PRICE: $690,000

ADDRESS: 407 Hambaugh Ave.

BED/BATH: 3/2

SQUARE FOOTAGE: 1,476 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Edgewood

LIST PRICE: $545,000

SALE PRICE: $600,000

ADDRESS: 117 Venetian Way

BED/BATH: 3/2

SQUARE FOOTAGE: 1,144 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: West Homewood

LIST PRICE: $399,900

SALE PRICE: $390,000

ADDRESS: 601 Grove St.

BED/BATH: 2/1

SQUARE FOOTAGE: 954 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: West Homewood

LIST PRICE: $340,000

SALE PRICE: $330,000

SOURCE: GREATER ALABAMA MULTIPLE LISTING SERVICE