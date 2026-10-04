Recent real estate sales in Homewood: October 2026

ADDRESS: 329 Kenilworth Drive
BED/BATH: 4/3.5
SQUARE FOOTAGE: 2,755 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Edgewood
LIST PRICE: $1,249,900
SALE PRICE: $1,220,000
ADDRESS: 309 Crest Drive
BED/BATH: 4/3
SQUARE FOOTAGE: 4,814 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Homewood
LIST PRICE: $729,900
SALE PRICE: $780,000
ADDRESS: 104 Mecca Ave.
BED/BATH: 3/2
SQUARE FOOTAGE: 1,751 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Edgewood
LIST PRICE: $729,000
SALE PRICE: $690,000
ADDRESS: 407 Hambaugh Ave.
BED/BATH: 3/2
SQUARE FOOTAGE: 1,476 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Edgewood
LIST PRICE: $545,000
SALE PRICE: $600,000
ADDRESS: 117 Venetian Way
BED/BATH: 3/2
SQUARE FOOTAGE: 1,144 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: West Homewood
LIST PRICE: $399,900
SALE PRICE: $390,000
ADDRESS: 601 Grove St.
BED/BATH: 2/1
SQUARE FOOTAGE: 954 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: West Homewood
LIST PRICE: $340,000
SALE PRICE: $330,000
SOURCE: GREATER ALABAMA MULTIPLE LISTING SERVICE