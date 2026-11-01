Recent real estate sales in Homewood: November 2026

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ADDRESS: 991 Fern St.

BED/BATH: 4/3.5

SQUARE FOOTAGE: 4,130 sq. ft.

LIST PRICE: $1,250,000

SALE PRICE: $1,150,000

ADDRESS: 1580 Forest Ridge Road

BED/BATH: 4/4.5

SQUARE FOOTAGE: 3,580 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Forest Brook

LIST PRICE: $798,000

SALE PRICE: $762,000

ADDRESS: 115 Havenwood Court

BED/BATH: 3/2

SQUARE FOOTAGE: 1,521 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Edgewood

LIST PRICE: $625,000

SALE PRICE: $625,000

ADDRESS: 117 Oglesby Ave.

BED/BATH: 3/2

SQUARE FOOTAGE: 1,332 sq. ft.

LIST PRICE: $550,000

SALE PRICE: $525,000

ADDRESS: 429 Windsor Drive

BED/BATH: 3/2.5

SQUARE FOOTAGE: 2,528 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Hollywood

LIST PRICE: $450,000

SALE PRICE: $455,000

ADDRESS: 1577 Berry Road

BED/BATH: 4/3

SQUARE FOOTAGE: 3,306 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Arbor Crossing

LIST PRICE: $430,000

SALE PRICE: $415,000

Source: Greater Alabama Multiple Listing Service.