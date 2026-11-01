Recent real estate sales in Homewood: November 2026

ADDRESS: 991 Fern St.
BED/BATH: 4/3.5
SQUARE FOOTAGE: 4,130 sq. ft.
LIST PRICE: $1,250,000
SALE PRICE: $1,150,000
ADDRESS: 1580 Forest Ridge Road
BED/BATH: 4/4.5
SQUARE FOOTAGE: 3,580 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Forest Brook
LIST PRICE: $798,000
SALE PRICE: $762,000
ADDRESS: 115 Havenwood Court
BED/BATH: 3/2
SQUARE FOOTAGE: 1,521 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Edgewood
LIST PRICE: $625,000
SALE PRICE: $625,000
ADDRESS: 117 Oglesby Ave.
BED/BATH: 3/2
SQUARE FOOTAGE: 1,332 sq. ft.
LIST PRICE: $550,000
SALE PRICE: $525,000
ADDRESS: 429 Windsor Drive
BED/BATH: 3/2.5
SQUARE FOOTAGE: 2,528 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Hollywood
LIST PRICE: $450,000
SALE PRICE: $455,000
ADDRESS: 1577 Berry Road
BED/BATH: 4/3
SQUARE FOOTAGE: 3,306 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Arbor Crossing
LIST PRICE: $430,000
SALE PRICE: $415,000
Source: Greater Alabama Multiple Listing Service.