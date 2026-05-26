Recent real estate sales in Homewood: June 2026

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ADDRESS: 316 W. Glenwood Drive

  • BED/BATH: 5/6
  • SQUARE FOOTAGE: 3,680 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Edgewood Estates
  • LIST PRICE: $1,549,000
  • SALE PRICE: $1,621,755

ADDRESS: 409 Berry Ave.

  • BED/BATH: 3/2
  • SQUARE FOOTAGE: 1,514 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Edgewood
  • LIST PRICE: $649,000
  • SALE PRICE: $655,000

ADDRESS: 3011 Firefighter Lane SE #101

  • BED/BATH: 3/3
  • SQUARE FOOTAGE: 2,004 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Mayfair
  • LIST PRICE: $799,000
  • SALE PRICE: $799,000

ADDRESS: 32 Shadow Lawn Drive

  • BED/BATH: 3/2
  • SQUARE FOOTAGE: 1,298 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Shadowlawn
  • LIST PRICE: $399,780
  • SALE PRICE: $399,780

ADDRESS: 324 Redfern St.

  • BED/BATH: 3/1
  • SQUARE FOOTAGE: 1,209 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Lakeview Park
  • LIST PRICE: $424,900
  • SALE PRICE: $440,000

ADDRESS: 1618 Wellington Road

  • BED/BATH: 4/4
  • SQUARE FOOTAGE: 2,704 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Mayfair
  • LIST PRICE: $1,199,900
  • SALE PRICE: $827,500