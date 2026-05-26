Recent real estate sales in Homewood: June 2026

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316 W Glenwood Drive
ADDRESS: 316 W. Glenwood Drive
- BED/BATH: 5/6
- SQUARE FOOTAGE: 3,680 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Edgewood Estates
- LIST PRICE: $1,549,000
- SALE PRICE: $1,621,755
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409 Berry Avenue
ADDRESS: 409 Berry Ave.
- BED/BATH: 3/2
- SQUARE FOOTAGE: 1,514 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Edgewood
- LIST PRICE: $649,000
- SALE PRICE: $655,000
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3011 Firefighter Lane
ADDRESS: 3011 Firefighter Lane SE #101
- BED/BATH: 3/3
- SQUARE FOOTAGE: 2,004 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Mayfair
- LIST PRICE: $799,000
- SALE PRICE: $799,000
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32 Shadow Lawn Dr
ADDRESS: 32 Shadow Lawn Drive
- BED/BATH: 3/2
- SQUARE FOOTAGE: 1,298 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Shadowlawn
- LIST PRICE: $399,780
- SALE PRICE: $399,780
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324 Redfern St.
ADDRESS: 324 Redfern St.
- BED/BATH: 3/1
- SQUARE FOOTAGE: 1,209 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Lakeview Park
- LIST PRICE: $424,900
- SALE PRICE: $440,000
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1618 Wellington Road
ADDRESS: 1618 Wellington Road
- BED/BATH: 4/4
- SQUARE FOOTAGE: 2,704 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Mayfair
- LIST PRICE: $1,199,900
- SALE PRICE: $827,500