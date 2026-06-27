Recent real estate sales in Homewood: July 2026

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ADDRESS: 316 W. Glenwood Drive

BED/BATH: 5/6

SQUARE FOOTAGE: 3,680 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Edgewood Estates

LIST PRICE: $1,549,000

SALE PRICE: $1,621,755

ADDRESS: 409 Berry Ave.

BED/BATH: 3/2

SQUARE FOOTAGE: 1,514 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Edgewood

LIST PRICE: $649,000

SALE PRICE: $655,000

ADDRESS: 3011 Firefighter Lane SE #101

BED/BATH: 3/3

SQUARE FOOTAGE: 2,004 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Mayfair

LIST PRICE: $799,000

SALE PRICE: $799,000

ADDRESS: 32 Shadow Lawn Drive

BED/BATH: 3/2

SQUARE FOOTAGE: 1,298 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Shadowlawn

LIST PRICE: $399,780

SALE PRICE: $399,780

ADDRESS: 324 Redfern St.

BED/BATH: 3/1

SQUARE FOOTAGE: 1,209 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Lakeview Park

LIST PRICE: $424,900

SALE PRICE: $440,000

ADDRESS: 1618 Wellington Road

BED/BATH: 4/4

SQUARE FOOTAGE: 2,704 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Mayfair

LIST PRICE: $1,199,900

SALE PRICE: $827,500