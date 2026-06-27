Recent real estate sales in Homewood: July 2026

ADDRESS: 316 W. Glenwood Drive
BED/BATH: 5/6
SQUARE FOOTAGE: 3,680 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Edgewood Estates
LIST PRICE: $1,549,000
SALE PRICE: $1,621,755
ADDRESS: 409 Berry Ave.
BED/BATH: 3/2
SQUARE FOOTAGE: 1,514 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Edgewood
LIST PRICE: $649,000
SALE PRICE: $655,000
ADDRESS: 3011 Firefighter Lane SE #101
BED/BATH: 3/3
SQUARE FOOTAGE: 2,004 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Mayfair
LIST PRICE: $799,000
SALE PRICE: $799,000
ADDRESS: 32 Shadow Lawn Drive
BED/BATH: 3/2
SQUARE FOOTAGE: 1,298 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Shadowlawn
LIST PRICE: $399,780
SALE PRICE: $399,780
ADDRESS: 324 Redfern St.
BED/BATH: 3/1
SQUARE FOOTAGE: 1,209 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Lakeview Park
LIST PRICE: $424,900
SALE PRICE: $440,000
ADDRESS: 1618 Wellington Road
BED/BATH: 4/4
SQUARE FOOTAGE: 2,704 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Mayfair
LIST PRICE: $1,199,900
SALE PRICE: $827,500