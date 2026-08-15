Recent real estate sales in Homewood: August 2026

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ADDRESS: 209 Broadway St.

BED/BATH: 4/3.5

SQUARE FOOTAGE: 3,479 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Edgewood

LIST PRICE: $1,375,000

SALE PRICE: $1,385,000

ADDRESS: 342 Dixon Ave.

BED/BATH: 3/2

SQUARE FOOTAGE: 1,762 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Edgewood

LIST PRICE: $749,900

SALE PRICE: $765,000

ADDRESS: 116 Hall Ave.

BED/BATH: 4/3

SQUARE FOOTAGE: 2,189 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: West Homewood

LIST PRICE: $599,900

SALE PRICE: $635,000

ADDRESS: 3422 Avalon Road

BED/BATH: 3/3

SQUARE FOOTAGE: 2,090 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Windsor Highlands

LIST PRICE: $499,999

SALE PRICE: $515,000

ADDRESS: 318 Huntington Parc Road

BED/BATH: 4/2.5

SQUARE FOOTAGE: 3,078 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Huntington Parc

LIST PRICE: $445,000

SALE PRICE: $426,300

ADDRESS: 1866 Parkside Circle

BED/BATH: 3/2

SQUARE FOOTAGE: 1,483 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: West Homewood

LIST PRICE: $399,900

SALE PRICE: $410,000