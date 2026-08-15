Recent real estate sales in Homewood: August 2026

ADDRESS: 209 Broadway St.
BED/BATH: 4/3.5
SQUARE FOOTAGE: 3,479 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Edgewood
LIST PRICE: $1,375,000
SALE PRICE: $1,385,000
ADDRESS: 342 Dixon Ave.
BED/BATH: 3/2
SQUARE FOOTAGE: 1,762 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Edgewood
LIST PRICE: $749,900
SALE PRICE: $765,000
ADDRESS: 116 Hall Ave.
BED/BATH: 4/3
SQUARE FOOTAGE: 2,189 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: West Homewood
LIST PRICE: $599,900
SALE PRICE: $635,000
ADDRESS: 3422 Avalon Road
BED/BATH: 3/3
SQUARE FOOTAGE: 2,090 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Windsor Highlands
LIST PRICE: $499,999
SALE PRICE: $515,000
ADDRESS: 318 Huntington Parc Road
BED/BATH: 4/2.5
SQUARE FOOTAGE: 3,078 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Huntington Parc
LIST PRICE: $445,000
SALE PRICE: $426,300
ADDRESS: 1866 Parkside Circle
BED/BATH: 3/2
SQUARE FOOTAGE: 1,483 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: West Homewood
LIST PRICE: $399,900
SALE PRICE: $410,000