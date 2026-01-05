Homewood real estate saales: January 2026

×
1809 Lake Ridge Road in Homewood
1809 Lake Ridge Road in Homewood
Here some Homewood real estate sales from the January edition of the Homewood Star.
ADDRESS: 1809 Lake Ridge Road
- BED/BATH: 5/4.5
- SQUARE FOOTAGE: 4,286 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Homewood
- LIST PRICE: $1,500,000
- SALE PRICE: $1,500,000
ADDRESS: 820 Saulter Road
- BED/BATH: 3/1.5
- SQUARE FOOTAGE: 1,466 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Homewood
- LIST PRICE: $489,900
- SALE PRICE: $525,000
ADDRESS: 2105 Lancaster Road
- BED/BATH: 3/2.5
- SQUARE FOOTAGE: 2,136 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Hollywood Villa
- LIST PRICE: $575,000
- SALE PRICE: $615,000
ADDRESS: 3120 Parkridge Drive Unit 100
- BED/BATH: 2/2
- SQUARE FOOTAGE: 1,145 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Near Homewood Central Park
- LIST PRICE: $490,000
- SALE PRICE: $490,000
ADDRESS: 813 Grove St.
- BED/BATH: 3/1
- SQUARE FOOTAGE: 1,251 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: West Homewood
- LIST PRICE: $399,900
- SALE PRICE: $410,000
ADDRESS: 1719 Windsor Blvd.
- BED/BATH: 3/2
- SQUARE FOOTAGE: 3,360 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Homewood
- LIST PRICE: $400,000
- SALE PRICE: $375,000