Homewood real estate saales: January 2026

by

Here some Homewood real estate sales from the January edition of the Homewood Star.

ADDRESS: 1809 Lake Ridge Road

  • BED/BATH: 5/4.5
  • SQUARE FOOTAGE: 4,286 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Homewood
  • LIST PRICE: $1,500,000
  • SALE PRICE: $1,500,000

ADDRESS: 820 Saulter Road

  • BED/BATH: 3/1.5
  • SQUARE FOOTAGE: 1,466 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Homewood
  • LIST PRICE: $489,900
  • SALE PRICE: $525,000

ADDRESS: 2105 Lancaster Road

  • BED/BATH: 3/2.5
  • SQUARE FOOTAGE: 2,136 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Hollywood Villa
  • LIST PRICE: $575,000
  • SALE PRICE: $615,000

ADDRESS: 3120 Parkridge Drive Unit 100

  • BED/BATH: 2/2
  • SQUARE FOOTAGE: 1,145 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Near Homewood Central Park
  • LIST PRICE: $490,000
  • SALE PRICE: $490,000

ADDRESS: 813 Grove St.

  • BED/BATH: 3/1
  • SQUARE FOOTAGE: 1,251 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: West Homewood
  • LIST PRICE: $399,900
  • SALE PRICE: $410,000

ADDRESS: 1719 Windsor Blvd.

  • BED/BATH: 3/2
  • SQUARE FOOTAGE: 3,360 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Homewood
  • LIST PRICE: $400,000
  • SALE PRICE: $375,000