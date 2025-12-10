Homewood real estate sales: December 2025

×
Here are the Homewood real estate sales for December 2025.
ADDRESS: 517 Oxmoor Road
- BED/BATH: 4/3
- SQUARE FOOTAGE: 2,330 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Edgewood
- LIST PRICE: $799,000
- SALE PRICE: $820,000
ADDRESS: 136 Dixon Ave.
- BED/BATH: 4/3
- SQUARE FOOTAGE: 2,000 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Homewood
- LIST PRICE: $745,000
- SALE PRICE: $745,000
ADDRESS: 334 Kenilworth Drive
- BED/BATH: 2/2
- SQUARE FOOTAGE: 1,521 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Edgewood
- LIST PRICE: $485,000
- SALE PRICE: $560,000
ADDRESS: 562 Edgeknoll Lane
- BED/BATH: 3/2
- SQUARE FOOTAGE: 1,242 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: West Homewood
- LIST PRICE: $399,900
- SALE PRICE: $385,900
ADDRESS: 232 Fairlane Drive
- BED/BATH: 3/1.5
- SQUARE FOOTAGE: 1,585 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: West Homewood
- LIST PRICE: $399,000
- SALE PRICE: $382,500
ADDRESS: 2909 Central Ave. Unit 121
- BED/BATH: 2/1
- SQUARE FOOTAGE: 825 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Near Homewood Park
- LIST PRICE: $329,900
- SALE PRICE: $330,000