Homewood real estate sales: December 2025

by

Here are the Homewood real estate sales for December 2025.

ADDRESS: 517 Oxmoor Road

  • BED/BATH: 4/3
  • SQUARE FOOTAGE: 2,330 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Edgewood
  • LIST PRICE: $799,000
  • SALE PRICE: $820,000

ADDRESS: 136 Dixon Ave.

  • BED/BATH: 4/3
  • SQUARE FOOTAGE: 2,000 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Homewood
  • LIST PRICE: $745,000
  • SALE PRICE: $745,000

ADDRESS: 334 Kenilworth Drive

  • BED/BATH: 2/2
  • SQUARE FOOTAGE: 1,521 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Edgewood
  • LIST PRICE: $485,000
  • SALE PRICE: $560,000

ADDRESS: 562 Edgeknoll Lane

  • BED/BATH: 3/2
  • SQUARE FOOTAGE: 1,242 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: West Homewood
  • LIST PRICE: $399,900
  • SALE PRICE: $385,900

ADDRESS: 232 Fairlane Drive

  • BED/BATH: 3/1.5
  • SQUARE FOOTAGE: 1,585 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: West Homewood
  • LIST PRICE: $399,000
  • SALE PRICE: $382,500

ADDRESS: 2909 Central Ave. Unit 121

  • BED/BATH: 2/1
  • SQUARE FOOTAGE: 825 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Near Homewood Park
  • LIST PRICE: $329,900
  • SALE PRICE: $330,000