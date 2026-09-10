Homewood open houses September 12-13

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912 48th St. N.

Birmingham

MLS#: 21464278

3 bedrooms/2 baths/1,073 square feet

$210,000

James Rodgers: 334-202-2642, Keller Williams Homewood

Sunday, September 13, 2026, 2-4 p.m.

1575 Valley View Circle

Birmingham

MLS#: 21460920

5 bedrooms/3 baths/3,262 square feet

$625,000

Heather Pierce: 205-746-2200, Keller Williams Homewood

Sunday, September 13, 2026, 1-3 p.m.

568 60th Place S.

Birmingham

MLS#: 21461935

3 bedrooms/2 baths/1,211 square feet

$289,000

Ashton Antonetti: 205-908-7254, ARC Realty Mountain Brook

Sunday, September 13, 2026, 1-3 p.m.