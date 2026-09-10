Homewood open houses September 12-13

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Photo courtesy of Zillow
912 48th St. N.
Birmingham
MLS#: 21464278
3 bedrooms/2 baths/1,073 square feet
$210,000
James Rodgers: 334-202-2642, Keller Williams Homewood
Sunday, September 13, 2026, 2-4 p.m.
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Photo courtesy of Zillow
1575 Valley View Circle
Birmingham
MLS#: 21460920
5 bedrooms/3 baths/3,262 square feet
$625,000
Heather Pierce: 205-746-2200, Keller Williams Homewood
Sunday, September 13, 2026, 1-3 p.m.
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Photo courtesy of Zillow
568 60th Place S.
Birmingham
MLS#: 21461935
3 bedrooms/2 baths/1,211 square feet
$289,000
Ashton Antonetti: 205-908-7254, ARC Realty Mountain Brook
Sunday, September 13, 2026, 1-3 p.m.