Photo courtesy of Zillow
1845 Saulter Road
Homewood
MLS#: 21464463
4 bedrooms/4 baths/2,953 square feet
$599,999
Bridget Sikora: 205-910-0594, Ray & Poynor Properties
Sunday, November 22, 2-4 p.m.
Photo courtesy of Zillow
576 60th Place S.
Birmingham
MLS#: 21469982
3 bedrooms/1 bath/1,044 square feet
$249,000
Brian Kelleher: 205-531-2747, Keller Williams Homewood
Sunday, November 22, 2-4 p.m.
Photo courtesy of Zillow
5628 6th Court S.
Birmingham
MLS#: 21470131
2 bedrooms/1 bath/1,860 square feet
$224,900
Hillary Weiss: 205-876-3052, ARC Realty Mountain Brook
Sunday, November 22, 2-4 p.m.
Photo courtesy of Zillow
100 Havenwood Court
Homewood
MLS#: 21470259
3 bedrooms/2 baths/1,555 square feet
$550,000
Becky Miller Sturgeon: 205-807-0999, RealtySouth-OTM-Acton Rd
Sunday, November 22, 2-4 p.m.