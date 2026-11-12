Homewood open houses November 14-15

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Photo courtesy of Zillow
1845 Saulter Road
Homewood
MLS#: 21464463
4 bedrooms/4 baths/2,953 square feet
$599,999
Bridget Sikora: 205-910-0594, Ray & Poynor Properties
Sunday, November 15, 2-4 p.m.
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Photo courtesy of Zillow
42 Shadow Lawn Drive
Homewood
MLS#: 21466218
3 bedrooms/2 baths/1,600 square feet
$575,000
James Rodgers: 334-202-2642, Keller Williams Homewood
Sunday, November 15, 2-4 p.m.
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Photo courtesy of Zillow
1631 Manhattan St.
Homewood
MLS#: 21469215
2 bedrooms/2 baths/1,134 square feet
$599,900
Roxanne Hale: 205-352-7742, RealtySouth-Homewood
Judy Beaton: 205-222-4629, RealtySouth-Inverness Office
Sunday, November 15, 1-3 p.m.