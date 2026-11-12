Homewood open houses November 14-15

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1845 Saulter Road

Homewood

MLS#: 21464463

4 bedrooms/4 baths/2,953 square feet

$599,999

Bridget Sikora: 205-910-0594, Ray & Poynor Properties

Sunday, November 15, 2-4 p.m.

42 Shadow Lawn Drive

Homewood

MLS#: 21466218

3 bedrooms/2 baths/1,600 square feet

$575,000

James Rodgers: 334-202-2642, Keller Williams Homewood

Sunday, November 15, 2-4 p.m.

1631 Manhattan St.

Homewood

MLS#: 21469215

2 bedrooms/2 baths/1,134 square feet

$599,900

Roxanne Hale: 205-352-7742, RealtySouth-Homewood

Judy Beaton: 205-222-4629, RealtySouth-Inverness Office

Sunday, November 15, 1-3 p.m.