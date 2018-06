511 Hampton Drive

Hollywood

MLS #806682

$735,000

4 Bedroom / 4.5 Bath

Meagan Phillips, 205.602.7929

310 Delcris Court

Homewood

MLS #820510

$474,900

4 Bedroom / 3.5 Bath

Guy Bradley, 205.914.3742

1524 Berry Road

Homewood

$347,000

5 bedrooms/ 2.5 baths

Frank Wildman, email frankwildman7@gmail.com

To be featured, email achandler@starnespublishing.com before noon on Thursdays.