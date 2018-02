98 Lucerne Blvd.

Edgewood

MLS #805284

$499,900

6 Bedroom / 4 Bath

John Newell, 205.532.0959

706 Windsor Drive

Hollywood

MLS #806435

$399,990

3 Bedroom / 2 Bath

Scott Butler, 205.706.5836

410 Sterrett Avenue

Edgewood

Coming Soon!!

$410,000

3 Bedroom / 3 Bath / Bonus Room

Mary Browning, 205.281.5992

To be featured, email achandler@starnespublishing.com before noon on Thursdays.