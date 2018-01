1101 Grace Street

Edgewood

MLS #803313

$995,000

6 Bedroom / 5 Bath

Guy Bradley, 205.914.3742

504 Lakeshore Drive

Homewood

MLS #792686

$624,900

3 Bedroom / 3.5 Bath

Anna Frances Bradley, 205.283.3398

908 Forrest Drive, South

Edgewood

MLS #795179

$269,900

3 Bedroom / 2 Bath

Scott Butler, 205.706.5836

To be featured, email achandler@starnespublishing.com before noon on Thursdays.