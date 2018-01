Sunday open house: 1-28-18

708 Broadway Street

Edgewood

MLS #789004

$429,900

3 Bedroom / 2 Bath

Isabella Moseley, 205.332.4204

406 Devon Drive

Hollywood

MLS #804928

$545,000

4 Bedroom / 4 Bath

Guy Bradley, 205.914.3742

317 Delcris Court

Homewood

MLS #804654

$425,000

4 Bedroom / 4.5 Bath

Michael Thomason, 205.873.3094

504 Lakeshore Drive

Homewood

MLS #792686

$624,900

3 Bedroom / 3.5 Bath

John Newell, 205.532.0959

98 Lucerne Boulevard

Homewood

Coming Soon!!

$499,900

6 Bedroom / 4 Bath

Charles Perlis, 205.903.0139

415 Sterrett Avenue

HOMEWOOD

$360,000

MLS#783454

3 Bedrooms/2 Baths

Regina Mumford 205-533-3475

To be featured, email achandler@starnespublishing.com before noon on Thursday.